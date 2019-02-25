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Политика
25 Февраля 2019, 22:57

Владимир Путин предложил новые меры по поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года поднять планку выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов

Кроме того, он отметил, что пособия на первого и второго ребенка будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Об этом глава государства сказал сегодня, оглашая свое ежегодное Послание Федеральному Собранию. Владимир Путин также заявил, что с 1 июля 2019 года пособия по уходу за детьми с инвалидностью повысят до 10 тыс. рублей. Президент также предложил сократить облагаемую налогом площадь квартир для семей с детьми. Президент дал задание ЦБ обеспечить меры по снижению ипотечных ставок до 9%, а после — и до 8%.
«Льгота по ипотеке есть уже для многодетных семей, они платят 6%, остальное субсидируется государством. Но и этой мерой пользуются редко, потому что льгота действует 3 или 5 лет. Предлагаю, чтобы льгота действовала на протяжении всего срока ипотечного кредитования, — сказал Путин. — С учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, считаю возможным ввести дополнительные меры поддержки для семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно — погасить 450 тысяч рублей ипотечного долга для таких семей».
Владимир Путин предложил пересчитать и предусмотреть данные меры уже в бюджете текущего года. До конца 2021 года нужно полностью решить вопрос с яслями. Необходимо создать более 200 тысяч мест до 2021 года. Причем 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году, отметил глава государства.
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