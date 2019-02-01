Жители Башкирии пожаловались Хабирову на врачей, которые заставляют покупать бесплатные лекарства

Согласно сообщению и.о. главы регионального Минздрава Максима Забелина, организация обеспечения препаратами проходит по двум направлениям. Первое – это лечение в больницах, клиниках и других медучреждениях, которое осуществляется бесплатно за счет средств ОМС, федерального и республиканского бюджетов, а также внебюджетных источников. В прошлом году на эти цели в совокупности было направлено 7,3 млрд рублей.