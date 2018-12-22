В Мишкинском районе определили победителя по итогам результатов викторины
В период с 7 по 12 декабря территориальной избирательной комиссией и редакцией газеты «Дружба» проводилась викторина по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди молодых избирателей, в которой приняли молодые избиратели в возрасте от 18 до 30 лет.
Конкурсной комиссией были обработаны все поступившие ответы участников и выбраны три, набравшие наибольшее количество баллов: Л. Исламшина — I место; Е. Жабина — II место; И. Шитова — III место.
Победители награждены дипломами и ценными призами.
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