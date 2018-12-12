Избирательной системе России 25 лет

За четверть века произошли колоссальные изменения, когда формировалась, совершенствовалась и обретала собственное лицо новая избирательная система Российской Федерации. Одним из важнейших результатов сложной и многоэтапной избирательной реформы в постсоветской России стало создание института избирательных комиссий. Именно они через свою деятельность обеспечивают создание предпосылок (организационных, материальных, информационных и иных) для реализации конституционного права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления. В течение двадцати пяти лет в стране было проведено 13 федеральных избирательных кампаний (семь по выборам в Государственную Думу и шесть Президента Российской Федерации), более 1 тысячи кампаний по выборам в органы власти субъектов Федерации, свыше 100 тысяч — муниципальных. За эти годы организаторами выборов накоплен огромный практический опыт, создана правовая база для подготовки и проведения выборов различных уровней.

Единую систему избирательных комиссий республики представляет Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, образованная Президиумом Верховного Совета Республики Башкортостан осенью 1994 года, которая координирует деятельность 69-ти территориальных и 3426-ти участковых избирательных комиссий. В составе Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан работали Мария Салмияновна Саляева (1987–2001гг), Сергей Андре- евич Нуриев (2000–2004 гг).

Территориальная избирательная комиссия муниципального района Мишкинский район начала свою деятельность в декабре 1995 года. До этого формировались окружные комиссии только на время проведения выборов. Первым председателем территориальной комиссии был Владислав Геннадьевич Шайдуллин, он же выполнял функцию системного администратора, которая включала в себя работу по формированию списка избирателей и работу с ГАС «Выборы». С апреля 2009 года системным администратором ТИК муниципального района работает В. Саликов. С 1996 по 2015 год территориальную избирательную комиссию возглавляла Елена Ивановна Апалиева. За время работы председателем ТИК Еленой Ивановной накоплен богатый опыт по подготовке и проведению выборов, организации работы участковых комиссий, который она передает и сегодня являясь наставником новому составу территориальной комиссии. Общий стаж работы Елены Ивановны в избирательной системе составляет 30 лет. Она отмечена благодарностью ЦИК Российской Федерации и Почетной грамотой ЦИК Республики Башкортостан. В комиссии в разные годы работали П. Батраков, Ю. Пастухов, А. Гафарова, Л. Широков, Г. Каматова, С. Гладких, А. Галимзянов, Х. Гайфуллин, Р. Аскаров, А. Валиахметова, М. Нурисламов, Б. Хазиев, З. Аглямова, Р. Ялаева.

«В организации и проведении избирательной кампании очень многое зависит от команды, с которой ты работаешь, от степени доверия друг другу, — делится сокровенным Елена Ивановна, — мы всегда работали дружно». И сегодня команда территориальной избирательной комиссии района, возглавляемая А. Терегуловым, в деловом стиле решает все вопросы. Слова благодарности хочется сказать в адрес участковых комиссий, сегодня их в районе 44. Председателям участковых комиссий, проработавшим долгие годы, внесшим значительный вклад в не простую, но ответственную работу.

Все мероприятия по подготовке и проведению выборов проводятся в тесном сотрудничестве с администрацией района, администрациями сельских поселений, депутатами, отделом по миграции, отделом ЗАГС, руководителями образовательных организаций, отдела культуры, сотрудниками полиции и противопожарной службы. Большой вклад в становление территориальной и участковых избирательных комиссий района внесла Ю. Г. Балахнина.

На днях в Уфе состоялось торжественное собрание, посвященное 25-летию избирательной системы России. Собравшихся приветствовал руководитель Администрации Главы республики Александр Сидякин. Он поздравил организаторов выборов в республике с юбилеем и зачитал приветственный адрес временно исполняющего обязанности Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Участников мероприятия поздравила заместитель Председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Эльвира Аиткулова. Она подчеркнула, что этот год был непростым, в марте состоялись выборы Президента России, а в сентябре — депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Официальная часть торжественного собрания завершилась выступлением председателя ЦИК республики Хайдара Валеева, который поблагодарил всех, кто работает в избирательной системе региона за достойный труд.

Пользуясь случаем, поздравляю избирателей района и всех, кто участвует в важной и ответственной работе по подготовке и проведению выборов, с 25-летним юбилеем избирательной системы Российской Федерации. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в благородном деле служения Отечеству!