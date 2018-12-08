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Политика
8 Декабря 2018, 14:00

Викторина по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди молодых избирателей

Викторина проводится территориальной избирательной комиссией муниципального района Мишкинский район РБ и редакцией районной газеты «Дружба» по 12 декабря 2018 года.

В викторине имеют право принимать участие молодые избиратели (лица до 30 лет), проживающие на территории РБ. Одно и то же лицо может участвовать в викторине, проводимой редакцией только одной районной газеты Республики Башкортостан.
Задание викторины является одинаковым для всех участников викторины и состоит из теста на знание основ Конституции РФ и РБ, а также знание основ избирательного права и избирательного процесса. Результаты ответов оцениваются в десять баллов.
По итогам результатов викторины определяются победители. Первое место присуждается участнику, получившему наибольшее количество баллов по сравнению с другими участниками.
В случае равенства полученных баллов победителем признаётся участник, приславший ответы на тест викторины ранее других участников.
Ответы на вопросы викторины принимаются в подписанном виде (ФИО участника, контактные данные) по адресу: с. Мишкино, ул. Ленина, 89, каб. 14 (секретарь ТИК Сахибгареева Э. Ф.), а также по адресу электронной почты [email protected] .
По итогам результатов викторины определяются победители. Количество присуждаемых призовых мест — три, победители будут награждены ценными призами.
ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1. Манифест какого императора России лег в основание формирования первой Государственной Думы?
 Александра I  Николая  Николая II  Петра I
2. Срок полномочий Государственной Думы III и IV созывов в Российской империи?
 3 года  4 года  5 лет  6 лет
3. В каком году была впервые созвана Государственная Дума?
 1905  1906  1917  1991
4. В каком году в Конституции СССР было закреплено всеобщее равное и прямое избирательное право?
 1918  1935  1936  1938
5. Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного значения называется:
 консилиумом  всероссийским советом  референдумом
6. Кто назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом
 Правительство РФ  Президент РФ
 Совет Федерации Федерального Собрания РФ  ЦИК РФ
7. С какого возраста гражданин обладает активным избирательным правом?
 18 лет  21 год  25 лет  35 лет
8. Кто в России был первым всенародно избранным президентом?
 Горбачёв Михаил Сергеевич  Ельцин Борис Николаевич
 Медведев Дмитрий Анатольевич  Путин Владимир Владимирович
9. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации:
 не моложе 28 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 5 лет
 не моложе 30 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет
 не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет
 не моложе 38 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет
10. Дата выборов депутатов Государственного Собрания — Курултая РБ, которые впервые были организованы по смешанной системе?
 2 марта 2004  30 октября 2005
 2 марта 2008  8 сентября 2013
11. Количество депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан?
 100  110  120  140
12. Каким документом оформляется решение участковой избирательной комиссии об итогах голосования на соответствующем избирательном участке?
 Актом  Постановлением  Протоколом  Распоряжением
13. В полномочия какой комиссии входит непосредственный подсчет голосов?
 Избирательная комиссия муниципального образования
 Окружная избирательная комиссия
 Территориальная избирательная комиссия
 Участковая избирательная комиссия
14. Какой день на выборах называется «днем тишины»?
 День подсчета голосов
 Первый день регистрации кандидатов
 День, предшествующий дню голосования
15. Каких представителей власти в России не выбирают?
 депутатов Государственной Думы Российской Федерации
 членов Совета Федерации Российской Федерации
 депутатов законодательных органов власти субъектов федерации
 депутатов органов местного самоуправления
16. Срок полномочий Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва?
 4 года  5 лет  6 лет  7 лет
17. Количество депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ?
 350  420  450  480
18. Фракции Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва:
 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
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