Викторина по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди молодых избирателей

В викторине имеют право принимать участие молодые избиратели (лица до 30 лет), проживающие на территории РБ. Одно и то же лицо может участвовать в викторине, проводимой редакцией только одной районной газеты Республики Башкортостан.

Задание викторины является одинаковым для всех участников викторины и состоит из теста на знание основ Конституции РФ и РБ, а также знание основ избирательного права и избирательного процесса. Результаты ответов оцениваются в десять баллов.

По итогам результатов викторины определяются победители. Первое место присуждается участнику, получившему наибольшее количество баллов по сравнению с другими участниками.

В случае равенства полученных баллов победителем признаётся участник, приславший ответы на тест викторины ранее других участников.

Ответы на вопросы викторины принимаются в подписанном виде (ФИО участника, контактные данные) по адресу: с. Мишкино, ул. Ленина, 89, каб. 14 (секретарь ТИК Сахибгареева Э. Ф.), а также по адресу электронной почты [email protected]

По итогам результатов викторины определяются победители. Количество присуждаемых призовых мест — три, победители будут награждены ценными призами.

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ

1. Манифест какого императора России лег в основание формирования первой Государственной Думы?

 Александра I  Николая  Николая II  Петра I

2. Срок полномочий Государственной Думы III и IV созывов в Российской империи?

 3 года  4 года  5 лет  6 лет

3. В каком году была впервые созвана Государственная Дума?

 1905  1906  1917  1991

4. В каком году в Конституции СССР было закреплено всеобщее равное и прямое избирательное право?

 1918  1935  1936  1938

5. Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного значения называется:

 консилиумом  всероссийским советом  референдумом

6. Кто назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом

 Правительство РФ  Президент РФ

 Совет Федерации Федерального Собрания РФ  ЦИК РФ

7. С какого возраста гражданин обладает активным избирательным правом?

 18 лет  21 год  25 лет  35 лет

8. Кто в России был первым всенародно избранным президентом?

 Горбачёв Михаил Сергеевич  Ельцин Борис Николаевич

 Медведев Дмитрий Анатольевич  Путин Владимир Владимирович

9. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации:

 не моложе 28 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 5 лет

 не моложе 30 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет

 не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет

 не моложе 38 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет

10. Дата выборов депутатов Государственного Собрания — Курултая РБ, которые впервые были организованы по смешанной системе?

 2 марта 2004  30 октября 2005

 2 марта 2008  8 сентября 2013

11. Количество депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан?

 100  110  120  140

12. Каким документом оформляется решение участковой избирательной комиссии об итогах голосования на соответствующем избирательном участке?

 Актом  Постановлением  Протоколом  Распоряжением

13. В полномочия какой комиссии входит непосредственный подсчет голосов?

 Избирательная комиссия муниципального образования

 Окружная избирательная комиссия

 Территориальная избирательная комиссия

 Участковая избирательная комиссия

14. Какой день на выборах называется «днем тишины»?

 День подсчета голосов

 Первый день регистрации кандидатов

 День, предшествующий дню голосования

15. Каких представителей власти в России не выбирают?

 депутатов Государственной Думы Российской Федерации

 членов Совета Федерации Российской Федерации

 депутатов законодательных органов власти субъектов федерации

 депутатов органов местного самоуправления

16. Срок полномочий Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва?

 4 года  5 лет  6 лет  7 лет

17. Количество депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ?

 350  420  450  480

18. Фракции Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва:

 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;