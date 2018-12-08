Викторина по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди молодых избирателей

В викторине имеют право принимать участие молодые избиратели (лица до 30 лет), проживающие на территории РБ. Одно и то же лицо может участвовать в викторине, проводимой редакцией только одной районной газеты Республики Башкортостан.
Задание викторины является одинаковым для всех участников викторины и состоит из теста на знание основ Конституции РФ и РБ, а также знание основ избирательного права и избирательного процесса. Результаты ответов оцениваются в десять баллов.
По итогам результатов викторины определяются победители. Первое место присуждается участнику, получившему наибольшее количество баллов по сравнению с другими участниками.
В случае равенства полученных баллов победителем признаётся участник, приславший ответы на тест викторины ранее других участников.
Ответы на вопросы викторины принимаются в подписанном виде (ФИО участника, контактные данные) по адресу: с. Мишкино, ул. Ленина, 89, каб. 14 (секретарь ТИК Сахибгареева Э. Ф.), а также по адресу электронной почты [email protected]
.
По итогам результатов викторины определяются победители. Количество присуждаемых призовых мест — три, победители будут награждены ценными призами.
1. Манифест какого императора России лег в основание формирования первой Государственной Думы?
Александра I Николая Николая II Петра I
2. Срок полномочий Государственной Думы III и IV созывов в Российской империи?
3 года 4 года 5 лет 6 лет
3. В каком году была впервые созвана Государственная Дума?
1905 1906 1917 1991
4. В каком году в Конституции СССР было закреплено всеобщее равное и прямое избирательное право?
1918 1935 1936 1938
5. Всенародное голосование граждан по законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного значения называется:
консилиумом всероссийским советом референдумом
6. Кто назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом
Правительство РФ Президент РФ
Совет Федерации Федерального Собрания РФ ЦИК РФ
7. С какого возраста гражданин обладает активным избирательным правом?
18 лет 21 год 25 лет 35 лет
8. Кто в России был первым всенародно избранным президентом?
Горбачёв Михаил Сергеевич Ельцин Борис Николаевич
Медведев Дмитрий Анатольевич Путин Владимир Владимирович
9. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации:
не моложе 28 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 5 лет
не моложе 30 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет
не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет
не моложе 38 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет
10. Дата выборов депутатов Государственного Собрания — Курултая РБ, которые впервые были организованы по смешанной системе?
2 марта 2004 30 октября 2005
2 марта 2008 8 сентября 2013
11. Количество депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан?
12. Каким документом оформляется решение участковой избирательной комиссии об итогах голосования на соответствующем избирательном участке?
Актом Постановлением Протоколом Распоряжением
13. В полномочия какой комиссии входит непосредственный подсчет голосов?
Избирательная комиссия муниципального образования
Окружная избирательная комиссия
Территориальная избирательная комиссия
Участковая избирательная комиссия
14. Какой день на выборах называется «днем тишины»?
Первый день регистрации кандидатов
День, предшествующий дню голосования
15. Каких представителей власти в России не выбирают?
депутатов Государственной Думы Российской Федерации
членов Совета Федерации Российской Федерации
депутатов законодательных органов власти субъектов федерации
депутатов органов местного самоуправления
16. Срок полномочий Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва?
4 года 5 лет 6 лет 7 лет
17. Количество депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ?
18. Фракции Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва:
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».