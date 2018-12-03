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3 Декабря 2018, 13:21

Стали известны первые итоги мониторинга социальных сетей в Башкирии

В Башкирии подвели первые итоги мониторинга социальных сетей, который позволяет быстро и оперативно решать проблемы граждан

. Как рассказал на заседании правительства председатель совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, всего за два с половиной месяца система прореагировала на 38 тысяч постов. Почти в 25,5 тысячи случаев, или 66%, в городах и районах подпрыгнули в кресле и решили вопрос самостоятельно, не дожидаясь указки сверху.
Больше всего жалоб, почти треть, поступило из Уфы. Второе место делят Иглинский район и Стерлитамак, на третьем – Уфимский район. В пересчете же на 1000 жителей в лидерах Иглинский, Гафурийский и Баймакский районы, а Уфа и Стерлитамак занимают 20 и 23 места, соответственно.
Самая популярная соцсеть, в которой люди оставляют жалобы – ВКонтакте», с нее пришло 53% всех обращений. На втором месте – «Инстаграм» — 33%. Замыкают тройку «Одноклассники» — 7%. «Фейсбук» только четвертый – 6% от общего числа жалоб.
— Социальные сети – не игрушка. Не потому, что нам делать нечего мы накручиваем обязанности. Это важнейший инструмент получения и отработки информации, где формируются смыслы, позитивное и отрицательное отношение. Необходимо чутко следить, что говорят, что тревожит и о чем просят наши жители. Я буду опираться в том числе и на то, как происходит ваше общение с жителями в социальных сетях и как они оценивают вашу работу. Мы должны быть там, где люди выражают свое отношение к происходящему, — заявил руководитель республики Радий Хабиров.
По словам врио главы республики, его администрация прекрасно понимает, что нельзя оценивать всю работу только по анализу социальных сетей, так как те несовершенны и там порой формируются лживые позиции.
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