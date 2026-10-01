Иргубаевы из д. Кайраково вместе 41 год

Евгений Павлович долго работал комплексным бригадиром колхоза имени Аптыкаева, затем – пчеловодом. Его супруга Зина родом из Кигазытамаково, работала продавцом. Их двор отличается удачной планировкой, в огороде много овощей, плодовых деревьев, выращивают много гусей и кур. Стоит уютная летняя беседка. Супруги живут вместе 41 год, вырастили трех красавиц-дочерей, теперь их всех радуют 7 внуков. На день нашей встречи две дочери с детьми гостили в родном доме. И неожиданно для меня в одной из дочерей узнала привлекательную и доброжелательную Ирину, которая раньше работала в администрации нашего района. Удивительно приятная встреча

Рита Ялаева