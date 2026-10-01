+7 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Общество
1 Октября , 05:00

Иргубаевы из д. Кайраково вместе 41 год

Большая и дружная семья семья Иргубаевых встретила нас в деревне Кайраково.

Добавить в предпочтительные источники Google
Иргубаевы из д. Кайраково вместе 41 годИргубаевы из д. Кайраково вместе 41 год
Иргубаевы из д. Кайраково вместе 41 год

Евгений Павлович  долго работал комплексным  бригадиром колхоза имени Аптыкаева,  затем – пчеловодом. Его супруга  Зина родом из Кигазытамаково,  работала продавцом. Их двор отличается удачной планировкой,  в огороде  много овощей, плодовых деревьев, выращивают много гусей и кур. Стоит уютная летняя беседка. Супруги живут вместе 41 год, вырастили трех красавиц-дочерей, теперь их  всех радуют 7 внуков. На день нашей встречи две дочери с детьми гостили в родном доме. И неожиданно для меня в одной из дочерей узнала привлекательную и доброжелательную Ирину, которая раньше работала в администрации нашего района. Удивительно приятная встреча

Рита Ялаева 

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru