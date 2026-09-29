Встреча с генеральным директором Благотворительного фонда Г.Тимченко Г.Лапоновой

Радий Хабиров поблагодарил руководство Фонда Тимченко за поддержку социальных инициатив республиканских НКО, отметив, что она не ограничивается только финансовой помощью. Фонд делится экспертными компетенциями и помогает тиражировать успешные практики.

– Вы являетесь мощнейшим локомотивом продвижения новых идей, спасибо вам большое, – сказал Радий Хабиров. – Нам очень приятно, что вы работаете на всей территории республики. Есть фонды, которые концентрируют свою деятельность на столице региона. А у вас и Давлеканово, и Янаул, и Аскино. У нас живут замечательные люди, очень талантливые дети, и мы благодарны вам за то, что вы уделяете им большое внимание.

Отметим, что с 28 сентября по 2 октября Фонд Тимченко проводит в Башкортостане пресс-тур для представителей федеральных СМИ. Журналисты посетят города и районы республики, где при поддержке организации реализуют инициативы для детей и подростков.

В программе – знакомство с проектом «Родной край: карта открытий» в школе села Зирган Мелеузовского района, посещение молодёжных площадок «Перезагрузка 2.0. Пространство роста» в Давлеканово и «НашВайБ» в Бирске, Центра развития «Клёпа» в библиотеке села Первомайского Стерлитамакского района, а также «Иглинской хоккейной лиги».

Кроме того, участники пресс-тура посетят Республиканский реабилитационно-образовательный комплекс «Салют». Здесь состоится круглый стол с представителями Фонда Тимченко, некоммерческих организаций и государственных учреждений региона.

– Для нас визит в Башкортостан – это хорошая возможность ещё раз увидеть результаты проектов, которые мы поддержали, – сказала Галина Лапонова. – Мы также хотим показать общественности потенциал небольших населённых пунктов и активность жителей, которые готовы продвигать важные инициативы.

***

В беседе с журналистами Радий Хабиров отметил важную роль некоммерческих организаций (НКО) в решении социальных задач.

– Всё-таки государство определяет стратегические направления, принимает решения. Но в социальной сфере есть много особенностей и нюансов. Именно поэтому мы делегируем социально ориентированным НКО ряд полномочий для того, чтобы отвечать на актуальные запросы жителей, – сказал Радий Хабиров. – Как правило, это касается поддержки наиболее уязвимых слоёв.

Глава Башкортостана подчеркнул, что в республике сформировался сильный некоммерческий сектор.

– Мы тесно работаем с Фондом президентских грантов. По количеству поданных заявок мы первые в стране, – сказал Радий Хабиров. – И конечно, республика также достаточно содержательно взаимодействует с Фондом Геннадия Тимченко, который поддержал порядка 50 проектов организаций Башкортостана на общую сумму более 30 млн рублей.

Галина Лапонова в свою очередь отметила, что Башкортостан стал для фонда активным партнёром, с которым выстраивают долгосрочное сотрудничество. Она подчеркнула, что в Башкортостане наряду с финансированием от фонда сами участники инициатив привлекли около 10 млн рублей.

– Для нас важна устойчивость. Мы обучаем проектные команды и организации привлекать средства, – отметила генеральный директор Фонда Тимченко. – Грант – это первый шаг. На протяжении нескольких лет мы помогаем каждой организации развиваться, находить партнёров, эффективно взаимодействовать с различными ведомствами