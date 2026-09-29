Лучшие практики для старшего поколения получат господдержку

«Сегодня более 15 миллионов граждан старшего возраста занимаются творчеством, физической культурой, получают новые знания, путешествуют и помогают другим. Они активны и готовы найти применение своим силам, опыту и душевной теплоте в том, что приносит пользу обществу. Важно не просто создать условия для этих занятий, но и обеспечить равный доступ к имеющимся возможностям — как для жителей городов, так и для селян, с учетом транспортной доступности и специфики территорий. Новые практики активного долголетия появляются ежегодно. Наиболее эффективные, интересные методики выявляются в ходе конкурсного отбора и затем тиражируются на всю страну», — рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

К участию в конкурсном отборе приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, благотворительные фонды, бизнес, бюджетные учреждения, региональные и муниципальные органы исполнительной власти, а также инициативные группы жителей, у которых есть площадки и возможности для организации мероприятий для старшего поколения.

Подать заявку на участие можно будет на платформе ДОЛГОЛЕТИЕ2026.РФ до 30 ноября 2026 года по одному из пяти направлений: «Системы информирования о программах и возможностях для старшего поколения», «Системные практики», «Использование региональной и муниципальной инфраструктуры для проведения мероприятий активного долголетия», «Практики для мужчин 60+», а также «Инновационные практики активного долголетия».

«Отбору лучших практик активного долголетия — семь лет. Он уже стал ожидаемым событием для организаторов проектов для людей старшего возраста во всех регионах. В этом году мы ждем новые практики, показывающие, как системно в регионах выстроена работа с заботой и поддержкой людей 60+. Надеемся увидеть новые эффективные инструменты информирования о возможностях для старшего поколения. И, конечно, как и всегда, ждем инновационные практики и интересные решения для активной жизни мужчин старшего возраста. Лучшие практики пополнят „библиотеку“, которой смогут пользоваться все регионы, города и села», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Проекты 100 финалистов будут опубликованы в сборнике «Активное долголетие — 2026», а также получат информационную и методическую поддержку от организаторов и партнеров конкурса. Победители в номинациях «Практики для мужчин 60+» и «Инновационные практики активного долголетия» дополнительно будут награждены денежными призами в размере 500 тыс. рублей на развитие проекта. Подведение итогов отбора и церемония награждения запланированы на март 2027 года.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.