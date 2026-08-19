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19 Августа , 17:18

В Агидели продолжают развитие общественных пространств

19 августа во время рабочей поездки в Агидель Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил центральный городской парк, который благоустроили в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и торжественно открыли в августе 2022 года.

В Агидели продолжают развитие общественных пространствВ Агидели продолжают развитие общественных пространств
В Агидели продолжают развитие общественных пространств

Проект «Волны Агидели» стал победителем конкурса 2020 года. В ходе его реализации удалось создать общественное пространство на месте заброшенного футбольного поля при школе №  1, а также на территории вокруг здания бывшего детского сада по ул. Строителей и фонтана. В основу идеи лёг образ речной волны.

Парк состоит из активного социально-спортивного ядра, прогулочной зоны и сада – зоны тихого отдыха. Авторы проекта – Институт развития городов и сёл Башкортостана вместе с Проектной группой 8 – ставили задачу привлечь в обновлённое пространство жителей, которые в основном проводили время вне города. И это во многом удалось.

Парк стал одним из любимых мест горожан. Здесь проходят различные соревнования, фестивали, культурные мероприятия.

Глава Башкортостана пообщался с ребятами, которые играли здесь в футбол, а также с Эмилем Тлеспаевым, который в прошлом году стал чемпионом мира по мас-рестлингу. В этом году он получил 100 баллов на ЕГЭ по математике. Вкупе с достижениями на профильных олимпиадах это позволило ему поступить в Московский физико-технический институт. Радий Хабиров пожелал ему успехов в учебе и спорте.

Глава администрации города Денис Ирназаров отметил, что в 2022 году победителем Всероссийского конкурса стал ещё один проект – «От истоков к современности – возрождение староречья Апаиш». Благодаря его реализации у горожан появился благоустроенный выход к старице реки Белой. Эта инициатива получила высокие оценки Минстроя России и вошла в реестр лучших практик благоустройства.

Агидель и дальше планирует продолжать работу по развитию общественных пространств в рамках федеральных и региональных программ.

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