Радий Хабиров об атаке БПЛА

Атака была небольшая: шесть беспилотников. Один у них, видимо, сбился с пути, попал в дом в Затоне. На месте работают все службы. Пострадал один парень из Индии, студент нашего медуниверситета. По последней информации, с ним всё в порядке, отделался испугом. Тем не менее, мы его обследуем, чтобы всё было хорошо. Глава администрации города Уфы уже на месте, надо быстро восстановить этот дом.

Также у нас небольшое горение на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас там устанавливают степень повреждений, но предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб. Думаю, в течение пары дней всё это восстановят.