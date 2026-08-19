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Общество
19 Августа , 17:04

Радий Хабиров об атаке БПЛА

Уже можно подвести итоги. Мы сильно укрепили наш нефтеперерабатывающий узел.

 Атака была небольшая: шесть беспилотников. Один у них, видимо, сбился с пути, попал в дом в Затоне. На месте работают все службы. Пострадал один парень из Индии, студент нашего медуниверситета. По последней информации, с ним всё в порядке, отделался испугом. Тем не менее, мы его обследуем, чтобы всё было хорошо. Глава администрации города Уфы уже на месте, надо быстро восстановить этот дом.
Также у нас небольшое горение на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас там устанавливают степень повреждений, но предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб. Думаю, в течение пары дней всё это восстановят.

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