Ищем родственников Горейко Михаила Трофимовича

В обращении сказано: недалеко от поселка, в пойме реки Тихая Сосна (приток реки Дон) были обнаружены фрагменты самолета- штурмовика Ил-2, а также останки летчика.

Из книги памяти летчиков, журнала боевых действий 291 штурмовой авиационной дивизии (ШАД), установлено, что данный самолет был сбит 16 января 1943 года на окраине города Коротояк Воронежской области. Летчиком самолета был уроженец нашей республики - ГОРЕЙКО МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ, сержант 291 ШАД 606 ШАМ, 1916 года рождения, уроженец д. Калининское Балтийского сельсовета Иглинского района БАССР. Дата и место призыва: Ильинский РВК Белорусская ССР.

Мать - Горейко Татьяна Ермолаевна, уроженка д. Калининское Балтийского сельсовета Иглинского района БАССР.

Военный комиссариат Мишкинского и Бураевского районов Республики Башкортостан присоединился к поиску родственников ГОРЕЙКО МИХАИЛА ТРОФИМОВИЧА и обращается к жителям района с просьбой сообщить об имеющихся сведениях на запрашиваемое лицо по адресу:

с. Мишкино, ул. Тракторная, д.16, каб. №3, либо по телефону 2-40-46.