Административное приостановление деятельности под контролем судебных приставов

Согласно ст. 3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

Данный вид наказания, как административное приостановление деятельности, является крайней мерой по решению суда и подлежит немедленному исполнению судебными приставами. Суды, как правило, выносят постановления о наказании на срок от 10 до 90 суток. Поскольку в большинстве случаев речь идет о возможной угрозе жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, причинения вреда, должностные лица УФССП по РБ уделяют повышенное внимание исполнению таких судебных постановлений и держат такие исполнительные производства на особом контроле.

В 2020 году судебными приставами Республики Башкортостан было исполнено 284 решений судов немедленного исполнения. В списке «приостановленных объектов» были районные учреждения культуры, многочисленные административные здания, школы и детские сады, комбинаты, предприятия, цехи, офисные и складские помещения, в том числе отдельные площадки по хранению нефтепродуктов, радиотехнические объекты, газозаправочные станции, кафе и бистро, закусочные, в ассортимент которых входят мучные изделия, салоны красоты, аптеки, магазины и торговые центры, различного вида спецоборудование и техника – воздухоотводы, холодильные камеры, рентгеновские аппараты, токарные и рейсмусовые станки, емкости, сосуды, работающие под давлением и многое другое.

Административное приостановление деятельности назначалось судом, в основном, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, нарушение пожарной безопасности, а также требований миграционного законодательства, регулирующего порядок и условия пребывания и работы иностранных граждан, в частности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан.

Например, за неисполнение решения суда об устранении нарушений в сфере пожарной безопасности в Уфе судебными приставами Ленинского районного отделения в принудительном порядке на 21 сутки была приостановлена деятельность Автогаражного кооператива «Гафурийский». Восемь въездов гаражного кооператива были опломбированы и опечатаны.

Таким же образом должностными лицами Нефтекамского межрайонного отделения судебных приставов было исполнено решение суда о приостановлении по ст.6.4 КоАП на 45 суток РФ эксплуатации опасного спецоборудования в одном из местных цветочных магазинов.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, согласно ст.6.5 КоАП РФ, судебными приставами Чишминского района была приостановлена деятельность источников водоснабжения в трех населенных пунктах (в двух районах на 35 суток, в третьем – на 90), где качество воды не отвечало установленным требованиям.

В Благовещенском районе под контролем сотрудников органа принудительного исполнения была приостановлена деятельность свалок в трех населенных пунктах – д. Ошмянка, д. Орловка и д. Труженник на срок 40 суток. Там отходы несанкционированно складировались в не предназначенных для этого местах (ч.1 ст.6.35 КоАП РФ).

На 90 суток судебные приставы г. Стерлитамака, по решению суда о признании организации виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ и о назначении наказания, приостановили деятельность магазина «Монетка».

Сотрудники Салаватского городского отделения судебных приставов приостановили на 90 суток деятельность по эксплуатации технического устройства емкости Е-1/1,2, применяемого на опасном производственном объекте ООО «Салаватметалл». Надзорным органом было установлено, что концентрированная соляная кислота из емкости Е-1/1,2 не подается в рабочие ванны мембранным насосом, а эксплуатация резервуаров не осуществлялась в соответствии с требованиями технических конструкций.

Кроме того, в целях обеспечения пожарной безопасности и устранения всех нарушений, судебными приставами была приостановлена деятельность одной из коррекционных школ в Белорецком районе.

Также, должностными лицами было исполнено судебное решение по иску прокуратуры Ленинского района г. Уфы о приостановлении деятельности частного пансионата «Моя семья» для граждан пожилого возраста в связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу жизни, здоровью и безопасности людей.

Добавим, что при исполнении содержащегося в исполнительном документе требования об административном приостановлении деятельности судебный пристав-исполнитель производит наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, касс должника, а также применяет другие меры по административному приостановлению деятельности должника.