Жители Башкирии во время Всероссийской переписи сами определят свою национальность

В Конституции РФ прописано, что любой гражданин, проживающий на территории страны, вправе указывать свою нацпринадлежность. Кроме того, во время переписи гражданин может указать сразу несколько национальностей и родных языков. Однако за основу возьмут первый вариант.

Участвовать в ВПН можно будет и онлайн. Для этого нужно будет иметь выход в сеть Интернет, чтобы заполнить электронный вариант переписных листов.