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Общество
12 Февраля 2021, 17:16

Жители Башкирии во время Всероссийской переписи сами определят свою национальность

Оргкомитет по подготовке к ВПН разъяснил права жителей страны при указании принадлежности к той или иной национальности. Действительно, каждый из нас имеет право определять к какой национальности себя причислить, учитывая принадлежность к этнической группе или близость к языку или культуре своих предков.

В Конституции РФ прописано, что любой гражданин, проживающий на территории страны, вправе указывать свою нацпринадлежность. Кроме того, во время переписи гражданин может указать сразу несколько национальностей и родных языков. Однако за основу возьмут первый вариант.
Участвовать в ВПН можно будет и онлайн. Для этого нужно будет иметь выход в сеть Интернет, чтобы заполнить электронный вариант переписных листов.
Напомним, перепись в России была запланирована еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на более поздний срок, который на данный момент намечен на сентябрь текущего года.
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