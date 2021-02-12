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Общество
12 Февраля 2021, 14:14

Заявление на налоговую льготу по имущественным налогам физических лиц гражданам необходимо представить до 1 апреля 2021 года.

Не направлять заявления могут пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, льготы им предоставляются на основании сведений, полученных из органов социальной защиты и ПФР.

Гражданам, пользующимся налоговыми льготами и ранее представлявшим заявление и документы, подтверждающие право на льготу, повторно обращаться в налоговый орган с заявлением на льготу не нужно.
Использование налоговых льгот является правом налогоплательщика и носит заявительный характер. Следовательно, для получения льгот по имущественным налогам физических лиц гражданину необходимо направить заявление о предоставлении льготы.
Заявление на льготу необходимо подать по установленной форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, а также вправе приложить документы, подтверждающие право на налоговую льготу.
При этом в заявлении налогоплательщика обязательно должны быть указаны реквизиты подтверждающих документов. Для оперативности вынесения решения о предоставлении налоговых льгот налоговые органы рекомендуют представлять документы, подтверждающие право на льготу, по возможности, вместе с заявлением. В ином случае, для проверки обоснованности заявленных прав на льготу, налоговые органы должны будут направить запрос в уполномоченные органы.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым удобным способом: через интернет – сервис «Личный кабинет налогоплательщика» для пользователей «Личный кабинет налогоплательщика»; направить по почте;лично в любом налоговом органе;
в любом офисе МФЦ.
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении налоговой льготы налоговый орган направит уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы.
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