Заявление на налоговую льготу по имущественным налогам физических лиц гражданам необходимо представить до 1 апреля 2021 года.

Гражданам, пользующимся налоговыми льготами и ранее представлявшим заявление и документы, подтверждающие право на льготу, повторно обращаться в налоговый орган с заявлением на льготу не нужно.

Использование налоговых льгот является правом налогоплательщика и носит заявительный характер. Следовательно, для получения льгот по имущественным налогам физических лиц гражданину необходимо направить заявление о предоставлении льготы.

Заявление на льготу необходимо подать по установленной форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, а также вправе приложить документы, подтверждающие право на налоговую льготу.

При этом в заявлении налогоплательщика обязательно должны быть указаны реквизиты подтверждающих документов. Для оперативности вынесения решения о предоставлении налоговых льгот налоговые органы рекомендуют представлять документы, подтверждающие право на льготу, по возможности, вместе с заявлением. В ином случае, для проверки обоснованности заявленных прав на льготу, налоговые органы должны будут направить запрос в уполномоченные органы.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым удобным способом: через интернет – сервис «Личный кабинет налогоплательщика» для пользователей «Личный кабинет налогоплательщика»; направить по почте;лично в любом налоговом органе;

в любом офисе МФЦ.