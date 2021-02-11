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Общество
11 Февраля 2021, 14:20

Почтовый автопарк в Башкирии пополнили новые КАМАЗы и Форды

В дополнение к почти 80-ти почтовым автомобилям, поступившим в регион в прошлом году, на днях автопарк УФПС Республики Башкортостан пополнили еще пять фургонов Форд и три КАМАЗа. Уже совсем скоро они приступят к работе на почтовых маршрутах.

Фургоны Форд будут перевозить курьерские отправления, а КАМАЗы будут обслуживать магистральные почтовые маршруты, связывающие Башкирию с другими регионами. В последнее время в республике, как и по России в целом, растет популярность курьерской доставки. Во многом это обусловлено новыми реалиями жизни в условиях пандемии. Поэтому увеличение парка автомобилей курьерской службы было необходимо.
Сразу после регистрации в ГИБДД все автомобили отправятся на свои почтовые маршруты. Всего в настоящий момент автопарк регионального почтового ведомства насчитывает 466 автомобилей.
«Поступление новых машин еще больше расширит логистические возможности Почты России в регионе и позволит доставлять отправления более быстро», - подчеркнул директор УФПС Республики Башкортостан Ирек Галимов.
Отметим, что новые КАМАЗы работают на природном газе. Это позволяет достичь экономии топлива до 60% и существенно снизить выбросы в атмосферу. Планируется, что до конца этого года в республику поступит еще около 50 почтовых автомобилей марки «Соболь».
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