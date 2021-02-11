Почтовый автопарк в Башкирии пополнили новые КАМАЗы и Форды

Фургоны Форд будут перевозить курьерские отправления, а КАМАЗы будут обслуживать магистральные почтовые маршруты, связывающие Башкирию с другими регионами. В последнее время в республике, как и по России в целом, растет популярность курьерской доставки. Во многом это обусловлено новыми реалиями жизни в условиях пандемии. Поэтому увеличение парка автомобилей курьерской службы было необходимо.

Сразу после регистрации в ГИБДД все автомобили отправятся на свои почтовые маршруты. Всего в настоящий момент автопарк регионального почтового ведомства насчитывает 466 автомобилей.

«Поступление новых машин еще больше расширит логистические возможности Почты России в регионе и позволит доставлять отправления более быстро», - подчеркнул директор УФПС Республики Башкортостан Ирек Галимов.