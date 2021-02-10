Жителям Башкирии рассказали, как решить «земельный вопрос» через интернет
В Башкирии подготовили развернутую инструкцию для желающих решить ряд «земельных вопросов» через интернет.
Стало известно, что с недавнего времени арендовать земельный участок, назначить ему другую категорию, а также решить ряд других вопросов, связанных с его оформлением, стало возможным не выходя из дома.
Издание «Башинформ» совместно с республиканским Минземимущества подготовили детальную инструкцию-алгоритм.
Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87