Ремонт кровли не за горами

21 января 2021 года в актовом зале МБОУ СОШ деревни Большесухоязово прошло итоговое собрание жителей по вопросу участия в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в Республике Башкортостан. Предварительно администрацией сельского поселения была проведена подготовительная работа путем проведения собрания в населенном пункте, обсуждения насущных для деревни Большесухоязово проблем и путей их решения. Также был проведен предварительный опрос среди населения о наиболее значимых проблемах для села, где жители предложили заменить крышу здания школы.

В собрании приняли участие 64 жителя поселения, большинство которых родители учащихся, заинтересованные в том, чтобы их дети обучались в теплом помещении, ведь, если живет школа, живет и деревня.

На повестку дня были включены следующие вопросы:

информация о конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах; принятие решения об участии в конкурсе; определение вклада населения для софинансирования; выборы членов инициативной группы; принятие решения о расходовании средств, в случае экономии.

Собрание вел глава сельского поселения Станислав Сергеев. Перед собравщимися выступила заместитель главы Администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, начальник финансового управления З. Шамсутдинова. Она рассказала об итогах реализации ППМИ прошлых лет и том, как важно принимать участие в такой программе, в которой жители сами выбирают приоритетные проблемы своего села.

Также выступила директор МБОУ СОШ деревни Большесухоязово Ирина Карпова с предложением участвовать в конкурсе ППМИ по замене крыши здания школы. В итоге собрания жители единогласно приняли решение: участвовать в данной программе, и наиболее важной задачей определили замену крыши здания школы. В ходе собрания была избрана инициативная группа из девяти человек. В её состав вошли активные жители, умеющие организовать дело и информировать население о ходе реализации проекта, способные объективно оценить ситуацию.

Свою помощь в реализации программы обещали оказать индивидуальные предприниматели и руководители организаций сельского поселения.