Наши обучающиеся стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»

В нем приняли участие обучающиеся от 10 до 18 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия своей малой родины. Участники трудились над учебно-исследовательскими работами (в номинации «Этно-экологические исследования»), фотографиями предметов материальной культуры (в номинации «Этноэкология и современность»), публицистическими произведениями (в номинации «Этно-экологическая журналистика»), оформляли путеводители и описывали маршруты (в номинации «Эко-гид»), составляли творческие работы, отражающие местные традиции (в номинации «Духовные и экологические традиции моей малой родины»).

На муниципальный отборочный этап конкурса, который проводился в ноябре прошлого года Отделом образования села Мишкино и Центром «Путник», было представлено три работы. Ученица 7 класса ООШ села Ленинское Наталья Бикнязева вместе со своим руководителем Т. Шулеповой решили освоить вязание носка из овечьей шерсти. Ярослав Гареев, обучающийся СОШ деревни Чебыково, под руководством руководителя Л. Гареевой изучал топонимику своей родной деревни Чебыково. Ученица СОШ №2 села Мишкино Анастасия Шамшитова (руководитель - А. Шамшитова) сняла видеоролик о приготовлении марийского национального блюда «Тувыртыш когыльо», а также раскрыла секреты его приготовления, отметила значимость этого блюда для марийцев. Изученные темы участников были настолько интересны, что жюри решило наградить всех участников грамотами МКУ Отдел образования села Мишкино и направить все работы для участия в конкурсе. Но перед этим велась плодотворная совместная работа методистов Центра «Путник» совместно с руководителями конкурсантов по улучшению уровня выполненных работ. Никому не секрет, что грамотное оформление и соблюдение требований положения конкурса – это залог того, что работа будет высоко оценена.

Ежегодно региональный этап этого конкурса проводится в два этапа: заочный и очный. На заочный этап со всей республики было представлено всего 140 работ, а на очный пригласили лишь 45 участников. Работы обучающихся в номинации «Духовные и экологические традиции моей малой родины» оценивались заочно. Среди приглашённых были наши участники Наталья Бикнязева и Ярослав Гареев. Обычно очный этап проводился в Уфе, но в этом году по понятным причинам организовали защиту через платформу Zoom.

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» Ярослав Гареев и Анастасия Шамшитова в своих номинациях заняли 1 места. Их работы направлены для участия в заочном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». А Бикнязева Наталья награждена дипломом РДЭБЦ за активное участие…