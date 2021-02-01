Руководитель Общественной палаты Башкирии готов встретиться с участниками протестов

На встречу он приглашает 25 человек, которые напишут письмо с пометкой "встреча с председателем ОПРБ" на электронный адрес [email protected]
. В письме следует указать интересующий человека вопрос, а также отразить небольшую информацию о себе - имя, фамилию, отчество и контактный номер телефона.
Отметим, что дата и время встречи будут определены по мере комплектования группы из указанного количества людей. Выбранным людям об их участии сообщат по звонку или в ответном электронном письме.
Предполагается, что встреча пройдет в Общественном просветительском центре Аппарата Общественной палаты РБ.