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Общество
25 Января 2021, 21:07

Выбор пал на спортплощадку

В д. Староваськино прошло итоговое собрание по участию жителей в Программе поддержки местных инициатив.

В ходе собрания определили первоочередные задачи, выбрали инициативную группу. Жители деревни выбрали проект по приобретению спортивной площадки. Напоминаем, что деревня Староваськино участвует в программе второй год. В 2020 году по данной программе был приобретён трактор МТЗ 82.1, который на сегодняшний день используется для очистки улиц от снега. Администрация сельского поселения выражает благодарность всем жителям деревни Староваськино за активное участие в повседневной жизни во благо процветания своего населённого пункта.
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