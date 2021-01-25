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Общество
25 Января 2021, 20:55

В Башкирии начались онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности

21 января стартовала весенняя сессия онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности. Занятия для учащихся школ и колледжей, а также детских домов и школ-интернатов будут проходить до 23 апреля 2021 года.

В этом году подключиться к онлайн-урокам можно индивидуально из дома, а не только в составе класса или группы учеников школ и колледжей.
Расписание включает семь модулей по 19 темам.
«Юные слушатели узнают о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для бизнеса, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам. В новом расписании есть также уроки по основам инвестиционной грамотности», - комментирует эксперт по финансовой грамотности Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Анна Каменева.
Продолжительность одного занятия составляет 45 минут. Гибкий график позволяет включить онлайн-уроки как в сетку школьного расписания, так и в программы дополнительного образования.
Подробности и подключение на сайте https://dni-fg.ru/
В 2019–2020 годах в Башкортостане насчитывалось порядка 108 тысяч просмотров онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.
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