В Башкирии начались онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности

В этом году подключиться к онлайн-урокам можно индивидуально из дома, а не только в составе класса или группы учеников школ и колледжей.

Расписание включает семь модулей по 19 темам.

«Юные слушатели узнают о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для бизнеса, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам. В новом расписании есть также уроки по основам инвестиционной грамотности», - комментирует эксперт по финансовой грамотности Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Анна Каменева.

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут. Гибкий график позволяет включить онлайн-уроки как в сетку школьного расписания, так и в программы дополнительного образования.

Подробности и подключение на сайте https://dni-fg.ru/