В Башкирии начались онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности

В этом году подключиться к онлайн-урокам можно индивидуально из дома, а не только в составе класса или группы учеников школ и колледжей.
Расписание включает семь модулей по 19 темам.
«Юные слушатели узнают о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для бизнеса, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам. В новом расписании есть также уроки по основам инвестиционной грамотности», - комментирует эксперт по финансовой грамотности Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Анна Каменева.
Продолжительность одного занятия составляет 45 минут. Гибкий график позволяет включить онлайн-уроки как в сетку школьного расписания, так и в программы дополнительного образования.
Подробности и подключение на сайте https://dni-fg.ru/
В 2019–2020 годах в Башкортостане насчитывалось порядка 108 тысяч просмотров онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.