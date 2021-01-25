Для удобства жителей

16 января на роднике в микрорайоне "Подстанция"силами сельского поселения и ООО ПЖКХ "Мишкинское"проведены работы по благоустройству территории.
. Проведено электричество, установлено освещение и водяной насос для удобства забора воды. Работы по дальнейшему благоустройству родника будут продолжены.
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