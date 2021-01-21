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Общество
21 Января 2021, 12:23

Жители деревни Сосновка - активные участники конкурса «Трезвое село»

Яркие эмоции, энергия и жизнелюбие, позитив и умение видеть красивое во всех временах года – все вместе тот положительный заряд, которым делятся жители деревни Сосновка, участвующей в республиканском конкурсе «Трезвое село».Активный и здоровый образ жизни для них стал неотъемлемой частью повседневности. В рамках конкурса уже сделано многое. Еще в начале зимы они сделали каток на ледяной поверхности озера - дружной командой расчистили площадку для катающихся на коньках. На склоне сделали горку для детишек. Пока есть, кому покататься на нем, жители деревни будут содержать каток, регулярно очищают от снега. А в том, что каток пустовать не будет, никто не сомневался.

Перед самым Новым годом состоялся турнир по волейболу среди женских команд в соседней деревне Большесухоязово. В турнире приняли участие команды из д. Сосновка, с.Чураево и две команды д. Большесухоязово. Все участники старались показать хорошую игру, поэтому зрителям скучать не пришлось. Команда деревни Сосновка и здесь не подвела - заняла почетное 2 место.
А на следующий день жителей деревни порадовало красочное представление « В гостях у сказки». Отрадно, что любая затея инициаторов поддерживается населением – и стар, и млад в предновогоднюю пору находят время – готовят костюмы, репетируют и общими усилиями рождают чудеса.
Во время каникул в Сосновке тоже никто не скучал. 2 января для детей и подростков состоялась демонстрация сказки «Морозко», которая порицает человеческую зависть и жадность, а так же говорит о том, как важно быть добрым и трудолюбивым.
5 января жители деревни присоединились к акции "День чистой зимы". Очистили каток от снега и установили елочку для праздничного настроения. А когда настроение хорошее, то и работа по плечу, и песни поются, и ноги в пляс просятся. Так что совместная работа плавно перешла в праздник.
И на следующий день каток не пустовал – на нем была организована развлекательно-игровая программа "Зимняя мозаика", состоявшая из веселых игр, конкурсов, песен и танцев.
С 7 по 14 января здесь традиционно отмечают национальный праздник "Шорыкйол". В дни праздника проводятся всевозможные обряды, магические действия, гадания, игры и ряженья, моления.
8 января состоялось шествие ряженых, а возглавляли его Васли Кува-Кугыза – предсказатели судьбы, главные действующие лица праздника. Навещают они каждый дом, производят проверку трудовой деятельности домохозяев, особое внимание обращают на выполнение и соблюдение утверждённых предками норм и правил семейной и хозяйственной жизни. Поговаривают, что Васли кува-кугыза в этом году самые настоящие. Кто-то из жителей деревни видел, как они вышли из проруби, поэтому все жители готовились к празднику с большой ответственностью.
8 января жители Сосновки присоединились к фестивалю-марафону #МОЯМУЗЫКА, где участники художественной самодеятельности Сосновского сельского Дома культуры спели любимые песни, а 9 января – к флешмобу по народным танцам.
16 января в деревне Сосновка прошли соревнования "Лыжня здоровья". Любой желающий мог свободно заявиться и приобщиться к духу состязания на лыжне. На старт вышли самые преданные любители лыжного спорта деревни. Возраст участников от 5 до 75 лет. Параллельно с лыжными соревнованиями на специально оборудованном склоне катались дети на тюбингах. Желающие могли угоститься чаем из самовара с блинами и пирогами. Соревнование "Лыжня здоровья" стало настоящим спортивным и культурным праздником для жителей деревни Сосновка, любящих спорт, песни, танцы и ведущих активный, здоровый образ жизни.
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