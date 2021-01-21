Жители деревни Сосновка - активные участники конкурса «Трезвое село»

Перед самым Новым годом состоялся турнир по волейболу среди женских команд в соседней деревне Большесухоязово. В турнире приняли участие команды из д. Сосновка, с.Чураево и две команды д. Большесухоязово. Все участники старались показать хорошую игру, поэтому зрителям скучать не пришлось. Команда деревни Сосновка и здесь не подвела - заняла почетное 2 место.

А на следующий день жителей деревни порадовало красочное представление « В гостях у сказки». Отрадно, что любая затея инициаторов поддерживается населением – и стар, и млад в предновогоднюю пору находят время – готовят костюмы, репетируют и общими усилиями рождают чудеса.

Во время каникул в Сосновке тоже никто не скучал. 2 января для детей и подростков состоялась демонстрация сказки «Морозко», которая порицает человеческую зависть и жадность, а так же говорит о том, как важно быть добрым и трудолюбивым.

5 января жители деревни присоединились к акции "День чистой зимы". Очистили каток от снега и установили елочку для праздничного настроения. А когда настроение хорошее, то и работа по плечу, и песни поются, и ноги в пляс просятся. Так что совместная работа плавно перешла в праздник.

И на следующий день каток не пустовал – на нем была организована развлекательно-игровая программа "Зимняя мозаика", состоявшая из веселых игр, конкурсов, песен и танцев.

С 7 по 14 января здесь традиционно отмечают национальный праздник "Шорыкйол". В дни праздника проводятся всевозможные обряды, магические действия, гадания, игры и ряженья, моления.

8 января состоялось шествие ряженых, а возглавляли его Васли Кува-Кугыза – предсказатели судьбы, главные действующие лица праздника. Навещают они каждый дом, производят проверку трудовой деятельности домохозяев, особое внимание обращают на выполнение и соблюдение утверждённых предками норм и правил семейной и хозяйственной жизни. Поговаривают, что Васли кува-кугыза в этом году самые настоящие. Кто-то из жителей деревни видел, как они вышли из проруби, поэтому все жители готовились к празднику с большой ответственностью.

8 января жители Сосновки присоединились к фестивалю-марафону #МОЯМУЗЫКА, где участники художественной самодеятельности Сосновского сельского Дома культуры спели любимые песни, а 9 января – к флешмобу по народным танцам.