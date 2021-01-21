Семья Янситовых из деревни Тынбаево приняла участие в финале республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры – 2021»

«Эта поездка принесла нам много позитива и заряд бодрости на весь год», - делится впечатлениями Виолетта Леонидовна. На стадионе «Динамо», где проходили соревнования, нас встретили волонтеры, объяснили нам весь порядок. До начала соревнований нам предложили вкусный обед. В финале игр приняли участие 62 семейные команды со всей республики. Этот фестиваль объединил участников, мы познакомились с семьями из других районов и поддерживали друг друга так, как будто мы давно знакомы. Атмосфера на стадионе царила праздничная. Соревнования состояли из трех эстафет: 1. Хоккей с мячом в валенках. 2. Катание мяча на льду. 3. Катание на тюбинге.