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Общество
14 Января 2021, 11:43

Первый малыш в новом году

В отделе ЗАГС Мишкинского района зарегистрировали первого в этом году ребенка

Как выяснилось, им оказался первенец молодой семьи Антона и Кристины Изиляевых.
Малыш появился на свет в Бирском роддоме 26 декабря 2020 года в 14 часов 20 минут. Вес новорожденного три килограмма 150 грамм, рост – 51 сантиметр. Молодые родители решили назвать сына Василием. Как и многие другие популярные имена, это имя имеет греческое происхождение и пришло в русскую культуру вместе с принятием христианства на Руси. В переводе с греческого имя Василий означает «царственный».
Уроженка деревни Баймурзино Кристина Альбертовна и верхнесорокинец Антон Олегович создали семью 7 августа 2020 года и очень ждали своего первенца.
- Мы живем на моей малой родине. В начале этого года получить свидетельство о рождении сына в райцентр поехал я сам. Рад, что наш Василий в Мишкинском районе стал первым маленьким гражданином РФ, - поделился эмоциями счастливый отец.
Светлана Тоймурзина.
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