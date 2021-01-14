Первый малыш в новом году

Как выяснилось, им оказался первенец молодой семьи Антона и Кристины Изиляевых.

Малыш появился на свет в Бирском роддоме 26 декабря 2020 года в 14 часов 20 минут. Вес новорожденного три килограмма 150 грамм, рост – 51 сантиметр. Молодые родители решили назвать сына Василием. Как и многие другие популярные имена, это имя имеет греческое происхождение и пришло в русскую культуру вместе с принятием христианства на Руси. В переводе с греческого имя Василий означает «царственный».

Уроженка деревни Баймурзино Кристина Альбертовна и верхнесорокинец Антон Олегович создали семью 7 августа 2020 года и очень ждали своего первенца.

- Мы живем на моей малой родине. В начале этого года получить свидетельство о рождении сына в райцентр поехал я сам. Рад, что наш Василий в Мишкинском районе стал первым маленьким гражданином РФ, - поделился эмоциями счастливый отец.