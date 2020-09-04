Школы открыли двери

Первого сентября прошли очные торжственные линейки, посвященные Дню знаний, для учащихся 1-х, 9-х, 11-х классов в разное время для каждой параллели.

Поздравления с Днем знаний первыми из лицеистов получили девятиклассники. Для кого-то из 65 юношей и девушек этот учебный год станет финишем в школьной жизни, кто-то и после продолжит учебу в стенах любимого лицея. В адрес девятиклассников прозвучали добрые пожелания: успехов, уверенности в себе, больших надежд и сделать в учебном году правильный выбор: получить среднее или средне-сцециальное образование. После того, как обучающиеся отправились в закрепленные кабинеты для участия во Всероссийском открытом онлайн-уроке, настала пора получать поздравления виновникам торжества – одиннадцатиклассникам. Поздравить их пришел глава администрации Мишкинского района П. Трапезников. Лицеистам выпускных классов Павел Владимирович пожелал хорошо подготовиться к предстоящим выпускным экзаменам, выразил надежду, что после учебы в средних и высших учебных заведениях, они вернутся квалифицированными специалистами и будут работать на благо нашего района.

Директор лицея Е. Малмыгин в своем выступлении отметил, что из 34 выпускников 2020 года 27 поступили в высшие учебные заведения.

Для 27 одиннадцатиклассников этот учебный год станет завершающим. А для 66 мальчишек и девчонок солнечное 1 сентября 2020 года останется в памяти, как первый поход в страну Знаний. Главными путеводителями для нынешних первоклассников станут С. Бикмухаметова, Д. Валиева, Р. Хазиева.

Торжественную линейку открыл директор лицея №1 Евгений Валентинович Малмыгин. Тепло и сердечно поздравил детей, родителей и учителей с началом учебного года глава администрации Мишкинского района Павел Владимирович Трапезников.

Праздник для главных героев – первоклассников продолжался. Воспитатель детского сада №1 «Солнышко» Ирина Фаритовна Карамова и первая учительница Руфина Миндияровна Хазиева поздравили виновников торжества с новым периодом в их жизни. Прозвучало много поздравлений и напутственных слов. От имени родителей первоклассников поздравила Татьяна Владимировна Бикбулатова.

Апофеозом трех торжественных линеек стал первый звонок. Право для его подачи было предоставлено многократному победителю и призеру районных конкурсов КРИТ, призеру районных соревнований по картингу, спортивному ориентированию, парашютной подготовке, баскетболу, активному участнику всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, ученику 11 класса Дмитрию Шамаеву и ученице 1 класса Дарье Ветлиной.

День знаний для обучающихся 2-х - 8-х, 10-х классов был организован в дистанционном формате в следующем режиме: открытый урок с Главой РБ Р. Хабировым и подключение обучающихся к Всероссийскому открытому онлайн-уроку, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и классные часы об особенностях обучения в лицее в 2020 году.