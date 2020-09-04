Кигазытамакская земля собрала гостей

День вторил настроению гостей – стояла солнечная погода, дул свежий ветерок. На торжества пришли не только кигазытамаковцы, со всех концов республики приехали и выходцы, много было и именитых гостей.

Мероприятие началось около памятника. Здесь недавно на горе гордо вознесся трактор Т-40 - памятник, посвященный труженикам деревни Кигазытамаково. На пьедестале написаны слова: «Труженикам деревни Кигазытамаково от благодарных детей и внуков». Вдохновитель создания памятника - выходец из деревни Халил Фарваев. Его идею поддержали все жители и уроженцы деревни, администрация МР Мишкинский район и СП Мишкинский сельсовет. Проделана огромная работа – зато результат радует глаз. Теперь и младшее поколение, никогда не видевшее таких «железных коней», которые в 50-е годы 20 столетия облегчали работу сельчан, беря на себя большую часть сельскохозяйственных работ, будет знать о них.

С благодарностью и поздравлениями к кигазытамаковцам, проделавшим такую большую работу, обратились глава администрации СП Мишкинский сельсовет Р. Ишмакаев, Заслуженный работник сельского хозяйства, ветеран труда, который в 1971-1976 годах работал в колхозе «За коммунизм» (Кигазытамаково было 2 бригадой) К. Шайхутдинов, выходец из деревни, инициатор возведения памятника Х. Фарваев.

Вот и настал торжественный момент – разрезается красная лента. Право перерезать торжественную ленту предоставляется заместителю Председателя Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, председателю Президиума «Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» – Э. Аиткуловой, главе сельского поселения Мишкинский сельский совет Р. Ишмакаеву, ветерану труда, передовику производства, долгое время работавшему водителем автомобиля Ф. Аслямову.

Памятник открыт!

Затем процессия отправилась в центр деревни, к зданию бывшей школы. Именно здесь и должен быть открыт музей нашему знаменитому земляку, поэту и просветителю Ш. Бабичу, решили кигазытмаковцы. Сказано – сделано. Здание школы, где недавно был всего лишь уголок Шайхзады Бабича, превратилось в музей. Здесь появились специальные комнаты, где расположены экспонаты, в той или иной мере рассказывающие о жизни тех лет, отражающие эпоху. В каждой из них пахнет стариной. На стенах висят шежере нескольких семей, относящиеся к роду Бабича. Половина жителей являются представителями рода Шайхзады Бабича. Несмотря на то, что поэт родился не в этой деревне, считается, что его детство прошло здесь. Отец Шайхзады Бабича Мухаметзакир был муллой, и, когда в 1901 году в Кигазытамаково открылось медресе, он стал здесь преподавать. Сам мулла похоронен на кладбище этого села.

…Гости праздника один за другим заходят в музей, рассматривают фотографии, делятся своими воспоминаниями.

А на импровизированной сцене около музея уже идет концерт, организованный работниками РДК и участниками художественной самодеятельности деревни. Вместе с ними выступили и уфимские артисты, солисты фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас», где руководителем является уроженка деревни Кигазытамаково Нафира Бабичева-Иксанова.

На торжественном мероприятии открытия музея присутствовали уважаемые гости из столицы республики: заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая РБ, председатель Президиума «Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» Э. Аиткулова, заместитель Министра культуры РБ, Заслуженный деятель культуры Республики Башкортостан Р. Алтынбаев, депутат Государственного Собрания – Курултая РБ, председатель Правления союза писателей Республики Башкортостан З. Алибаев, башкирская поэтесса, Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, лауреат республиканской молодежной премии имени Шайхзады Бабича Л. Абдуллина, журналист, кандидат исторических наук, автор телепроектов «Историческая среда», лауреат государственной премии имени Салавата Юлаева С. Хамидуллин, ведущий специалист по фольклору Республиканского центра народного творчества Г. Баймурзина, Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, художественный руководитель фольклорного ансамбля «Мирас» Н. Иксанова-Бабичева, глава МР Мишкинский район П. Трапезников и многие другие.

Подходит момент торжественного открытия. Красная лента, трепещущая на ветру, разрезается почетными гостями праздника. После экскурсии в музей, начались награждения. Званием «Почётный гражданин Мишкинского района» была награждена потомок Шайхзады Бабича, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, художественный руководитель фольклорного ансамбля «Мирас» Нафира Бабичева-Иксанова. Также многие активисты проведения праздника были награждены благодарственными письмами администрации района, Исполкома Всемирного Курултая РБ, Правительства РБ.