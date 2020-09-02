ТОП-5 вопросов должников по налогам

Вопрос 2: Может ли сын оплатить мой долг по имущественным налогам? Или это необходимо сделать исключительно владельцу имущества?

Уплата налогов, в том числе задолженности по налогам, может быть произведена как самим налогоплательщиком – собственником имущества, так и иным лицом с помощью электронного сервиса ФНС России "Уплата налогов за третьих лиц" в разделе "Уплата налогов и пошлин", а также через платежные терминалы, банки и в отделениях "Почты России" по сформированным в данном сервисе квитанциям.

Сервис "Уплата налогов за третьих лиц" позволяет быстро и правильно подготовить документы для уплаты налога за третье лицо и произвести ее. Интернет-помощник максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежный документ и своевременно уплатить налог.

При этом следует отметить, что иные лица не вправе требовать возврат из бюджета уплаченного за другого налогоплательщика налога.

Вопрос 3: В справке о состоянии расчетов с бюджетом обнаружил задолженность по страховым взносам, хотя в марте 2020 года снялся с учета в качестве ИП?

Обязанность по уплате страховых взносов в фиксированном размере возникает с момента регистрации индивидуального предпринимателя. Исчисление страховых взносов производится за весь период регистрации (даже за один день) и прекращается только после снятия предпринимателя с учета в налоговых органах.

Неосуществление предпринимательской деятельности, а также несвоевременное исполнение обязанности по уплате страховых взносов приводят к дальнейшему росту задолженности.

Вопрос 4: Каковы последствия неуплаты имущественных налогов?

При наличии задолженности перед бюджетом налоговые органы могут направить письмо по месту работы должника, в котором содержится информация о неисполнении им своих обязанностей налогоплательщика. В случае неуплаты долга налоговые органы вправе обратиться в суд для принудительного взыскания долга.

Решение суда передается судебным приставам, которые могут арестовать счета должника, запретить ему выезд за пределы Российской Федерации, арестовать и конфисковать ценное (малоценное) имущество, которое затем выставляется на торги. Вырученная от реализации имущества сумма направляется на погашение долга.

Кроме того, несвоевременная уплата налогов приводит к дополнительным расходам в виде начисления пени, издержек по суду, исполнительского сбора службы судебных приставов, а также к расходам на оценку и реализацию имущества.

Вопрос 5: Могу ли я узнать о задолженности по имущественным налогам и получить квитанцию на ее уплату в офисах МФЦ?

Любое физическое лицо при предъявлении документа, удостоверяющего личность, может получить информацию о наличии (отсутствии) задолженности перед бюджетом по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество в ближайшем отделении МФЦ.