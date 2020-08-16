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Общество
16 Августа 2020, 13:17

Автономный дымовой пожарный извещатель поможет спасти жизнь и имущество

На сегодняшний день автономный дымовой пожарный извещатель (сокращённо его называют АДПИ) является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. АДПИ выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. Громкость и частота звука у извещателя такова, что он способен разбудить даже крепко спящего человека.

Автономный дымовой пожарный извещатель - это специальное устройство, реагирующее на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения веществ и материалов, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем.
Основными преимуществами автономного дымового пожарного извещателя являются: независимость от систем автоматической противопожарной защиты зданий (работает от батарейки типа «Крона»); простота технического обслуживания, не связанная с большими финансовыми затратами; обеспечение оперативного локального оповещения жильцов о пожаре (загорании, задымлении).
Установка АДПИ на потолке не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки и периодически продувать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком.
Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем потери даже от самого небольшого возгорания. Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь.
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