Автономный дымовой пожарный извещатель поможет спасти жизнь и имущество

Автономный дымовой пожарный извещатель - это специальное устройство, реагирующее на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения веществ и материалов, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем.

Основными преимуществами автономного дымового пожарного извещателя являются: независимость от систем автоматической противопожарной защиты зданий (работает от батарейки типа «Крона»); простота технического обслуживания, не связанная с большими финансовыми затратами; обеспечение оперативного локального оповещения жильцов о пожаре (загорании, задымлении).

Установка АДПИ на потолке не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки и периодически продувать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком.