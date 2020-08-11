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Общество
11 Августа 2020, 14:59

Коллектив Центра «Путник» с. Мишкино организовал экологический субботник у пруда

Все реже мы обращаем внимание на чистоту окружающей среды, на экологическое состояние природы. Количества мусора все растет, особенно много грязи остается после пребывания безответственных людей на природе. Живописнейший пруд у заправки возле села Мишкино не стал исключением. А ведь здесь никогда не бывает безлюдно. Многих привлекает этот берег красотой пейзажа и неплохим уровнем клева рыбы, а в этом году там можно понаблюдать за семейством диких уток.

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Только следы своего пребывания отдыхающие оставляют, нанося ущерб экологии и эстетическому состоянию пруда. И валяются по всему берегу стекла от бутылок, сами бутылки, банки из-под пива, даже старые фотоальбомы и прочий бытовой мусор. К сожалению, чувство ответственности за пруд у жителей села не чувствуется…
Но все-таки есть люди, которые беспокоятся о будущем нашей среды обитания. Так, коллектив Центра «Путник» не смог равнодушно смотреть на плохое экологическое состояние береговой зоны. И в первые дни августа за полтора часа нам удалось собрать около восьми огромных пакета мусора. Результат виден невооруженным глазом. Теперь у пруда стало чисто. Все мешки были вывезены из территории пруда и удачно утилизированы в мусорные контейнеры.
Весь коллектив Центра «Путник» обращается к жителям и гостям села Мишкино: «Уважаемые жители с. Мишкино! Если вы решили организовать свой досуг на природе, не оставляйте за собой мусор, увезите его до ближайшего контейнера. Природа — наше главное богатство, и мы должны сами о ней заботиться. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!».
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