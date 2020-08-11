Коллектив Центра «Путник» с. Мишкино организовал экологический субботник у пруда

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Только следы своего пребывания отдыхающие оставляют, нанося ущерб экологии и эстетическому состоянию пруда. И валяются по всему берегу стекла от бутылок, сами бутылки, банки из-под пива, даже старые фотоальбомы и прочий бытовой мусор. К сожалению, чувство ответственности за пруд у жителей села не чувствуется…

Но все-таки есть люди, которые беспокоятся о будущем нашей среды обитания. Так, коллектив Центра «Путник» не смог равнодушно смотреть на плохое экологическое состояние береговой зоны. И в первые дни августа за полтора часа нам удалось собрать около восьми огромных пакета мусора. Результат виден невооруженным глазом. Теперь у пруда стало чисто. Все мешки были вывезены из территории пруда и удачно утилизированы в мусорные контейнеры.