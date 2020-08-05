Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан!
7 августа 2020 года в 14.00 по адресу РБ, Мишкинский район с. Мишкино, ул. Ленина, 87 состоится жеребьевка между зарегистрированными кандидатами по распределению платной печатной площади в государственном печатном издании «Дружба».
При проведении жеребьевки вправе присутствовать кандидат или его доверенное лицо.
Представителям зарегистрированных кандидатов, участвующим в жеребьевке, иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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