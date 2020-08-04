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Общество
4 Августа 2020, 14:22

Обновлены формы документов для постановки физлиц на учет в налоговых органах

Обновились форма, формат и порядок заполнения заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе, а также формы уведомлений о постановке и снятии его с такого учета. Это формы № 2-2-Учет, 2-3-Учет, 2-4-Учет.

Новую форму 2-2-Учет теперь могут заполнять заявители, которые не имеют на территории Российской Федерации места жительства или места пребывания. Лица, у которых есть адрес постоянной или временной регистрации, заполняют его в соответствии с требованиями Государственного адресного реестра.
Из заявления были исключены поля с избыточными сведениями о налогоплательщиках: опредыдущих фамилии, имени и отчестве в случае их замены, прошлом адресе места жительства или пребывания. Для налоговых органов источником указанной информации являются сведения, получаемые из ЕГР ЗАГС и от органов миграционного учета
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