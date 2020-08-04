Обновлены формы документов для постановки физлиц на учет в налоговых органах

Новую форму 2-2-Учет теперь могут заполнять заявители, которые не имеют на территории Российской Федерации места жительства или места пребывания. Лица, у которых есть адрес постоянной или временной регистрации, заполняют его в соответствии с требованиями Государственного адресного реестра.