Обновлены формы документов для постановки физлиц на учет в налоговых органах

Новую форму 2-2-Учет теперь могут заполнять заявители, которые не имеют на территории Российской Федерации места жительства или места пребывания. Лица, у которых есть адрес постоянной или временной регистрации, заполняют его в соответствии с требованиями Государственного адресного реестра.
Из заявления были исключены поля с избыточными сведениями о налогоплательщиках: опредыдущих фамилии, имени и отчестве в случае их замены, прошлом адресе места жительства или пребывания. Для налоговых органов источником указанной информации являются сведения, получаемые из ЕГР ЗАГС и от органов миграционного учета