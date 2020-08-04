Мошенники совершенствуют свои методы «работы» и используют всемирную сеть Интернет и мобильную связь для своих целей

Рассмотрим самые популярные мошеннические схемы. Звонит телефон. Собеседник на другом конце провода представляется сотрудником правоохранительных органов, как правило, высокого звания и сразу в лоб заявляет, что сын/дочь/муж попал в дорожно-транспортное происшествие или сбил человека. Конкретики никакой. Чаще всего в процессе разговора жертва сама называет имя своего родственника. Затем поддается панике, что играет на руку мошенникам. Что называется, «берут в оборот». Лжесотрудник даже может передать трубку другому человеку, который представится родственником и подтвердит вышесказанное, вот только долго поговорить не дадут. Если на этом этапе человека удалось ввести в заблуждение и тот начинает верить, то ему предлагают заплатить

некую сумму денег, если такой суммы нет, то следует вопрос: «А сколько у вас есть?», в итоге мошенник соглашается на предложенные деньги. А

дальше дело техники и индивидуального подхода к собеседнику.

Самый лакмусовый объект — данные банковской карты, благодаря которой

можно лишиться сразу всей суммы на счету. Например, поступает звонок или

СМС от якобы сотрудника банка, что у вас заблокирована карта. При этом

выливают поток абсолютно ненужной информации, не давая опомниться, и в

процессе разговора вы сами диктуете необходимые данные или совершаете

нужные манипуляции, находясь у банкомата.

Еще одна популярная тема среди обманщиков — сайты купли-продажи.

Рассмотрим схему с покупкой автомобиля. Вы находите нужное вам

объявление, где автомобиль вашей мечты выставлен по бросовой цене,

ничуть не смущаясь этого, набираете номер телефона. Вам рассказывают,

что машину нужно продать срочно, цена (поэтому) невысокая и уже очень

много желающих купить этот автомобиль. Затем предлагают подтвердить

серьезность ваших намерений и совершить предоплату, диктуют номер телефона, куда перевести деньги. После перевода номер телефона уже не

доступен. Будьте внимательны и не поддавайтесь на дешевизну.

Зачастую сами потерпевшие становятся помощниками злоумышленников,

диктуя необходимые данные или поддаваясь панике. Сложность этих дел в

том, что у них крайне низкая раскрываемость из-за невозможности

установить мошенника. Иногда всё-таки удаётся вернуть часть денег, реже

всю сумму, если перевод «подвисает» в системе. Между картами разных

банков процесс перевода не мгновенный и вы можете через оператора

попробовать отменить операцию, но это получается крайне редко.

Все вышеперечисленные случаи — лишь примеры, в реальности события

развиваются стремительно, мошенники действуют изощреннее, но цель у них

одна — узнать нужные данные вашей карты или сыграть на эмоциях.

Помимо мобильных телефонов, злоумышленники могут использовать

взломанные аккаунты ваших друзей и знакомых в социальных сетях. Цель

одна — перевод денежных средств.

Уважаемые жители Мишкинского района! Отдел МВД России по Мишкинскому району напоминает, что соблюдение простых советов поможет вам обезопасить себя и своих близких. Если вам звонят или к вам приходят незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее всего — это мошенники. Вот ситуации, которые должны насторожить вас: вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку — в общем, откупиться. Это мошенники!

На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить на счет деньги, чтобы помочь детям или получить якобы

выигранный приз. Это обман!

Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SMS и

предлагают отправить SMS-сообщение или позвонить по указанному номеру

для получения приза. Не делайте этого! Это, как правило, мошенничество. Незнакомец представляется социальным работником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене денег на дому якобы «только для пенсионеров». Каким бы любезным или участливым не был этот человек — это мошенник!

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз! Обязательно свяжитесь с родственниками! Отдел полиции по Мишкинскому району предупреждает — никогда не сообщайте данные банковских карт посторонним лицам!

Как показывает практика, злоумышленники выдают себя за добросовестных

приобретателей различных товаров с целью получения реквизитов банковского счета продавцов, достаточных для дистанционного списания их

денежных средств.

Чтобы сохранить при себе свои деньги, нужно соблюдать простые правила:

при покупке или продаже любого товара или услуги никому не называйте конфиденциальные данные своей банковской карты: не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты.

Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой. Проведите разъяснительную беседу с пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя рассказывать о себе конфиденциальную