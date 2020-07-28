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Общество
28 Июля 2020, 01:36

Глава РБ Радий Хабиров о ремонте подъездов в многоквартирных домах

На своей странице ВК глава региона рассказал о том, что на 2020 год был запланирован ремонт 2185 подъездов в 699 многоквартирных жилых домах

Но сложившаяся из-за пандемии коронавируса ситуация внесла свои коррективы - на два месяца работы были приостановлены. На сегодняшний день в 443 подъездах (20%) ремонт уже закончен, причём в 12 районах республики сделали все, что запланировали на этот год. В 1260 подъездах (58%) идет ремонт. До 1 октября должны завершить все работы за 2020 год.
Обязательно учитывается мнение жильцов, работы принимаются только при 100 процентном выполнении.
Ещё 2112 подъездов в 776 домах планируется отремонтировать в следующем году, тем самым постепенно охватим необходимым ремонтом все наши подъезды
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