Глава РБ Радий Хабиров о ремонте подъездов в многоквартирных домах

Но сложившаяся из-за пандемии коронавируса ситуация внесла свои коррективы - на два месяца работы были приостановлены. На сегодняшний день в 443 подъездах (20%) ремонт уже закончен, причём в 12 районах республики сделали все, что запланировали на этот год. В 1260 подъездах (58%) идет ремонт. До 1 октября должны завершить все работы за 2020 год.