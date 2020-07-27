"Пионеры" в освоении лесных богатств

Первенцем стала Троицкая лесопромысловая артель «Восход», обосновавшаяся в деревне Старомокрушино. Она образовалась в 1928 году. В 1932 году в деревне Русскобайбаково возникла леспромартель «2-я пятилетка». Артель имени Дзержинского, что располагалась в деревне Старонакаряково, была основана в 1937 году.

Эти лесопромысловые артели были довольно крупными для своего времени предприятиями. В них работали по 40-60 и даже более человек. Кроме того, большое число людей работало на дому по договору. Их число приближалось к штатной численности работников артели, а иногда и более.

Основным видом производственной деятельности артелей являлась деревообработка, не останавливалась производственная деятельность и в годы Великой Отечественной войны. Даже возросла. Например, в Троицкой леспромартели «Восход» на 1 января 1943 года работали 76 человек. Они занимались лесоэксплуатацией(лесозаготовка, лесовывоз, сокозаготовка), деревообработкой(лесопиление), бочарно-бондарным (бочки, кадки), рогоже- кулеткацкими, столярно-плоцкими (повозки, сани), а также лесощепным, мебельным,

культурно-художественным, ложкарным, дегтярным производствами, углежжением.

Просматривая документацию леспромартели имени Дзержинского, добавочно нашел в выпускаемой продукции табуретки, столы различные, этажерки, скамейки и главное спортинвентарь. Это лыжи, лыжные палки и салазки детские. В 1942 году их соответственно было выпущено и реализовано 1718, 6891 и 71 штука.

В 1941 году все три лесопромысловые артели образовали Мишкинский райлеспромсоюз, который координировал их деятельность и осуществлял общее руководство.В свою очередь, он входил в республиканский Башлеспромсоюз.В 1941 году в райлеспромоюзе на производстве числилось 236 человек, из них женщин 84. В годы войны председателем райлеспромсоюза работал Д. Маслеников. Троицкой леспромартелью руководил Т.Трухин, а председателем артели имени Дзержинского был Трапезников. Кроме трех артелей нашего района, в Мишкинский райлеспромсоюз вошла и леспроартель имени Чкалова из деревни Уразаево Байкибашевского района. Она фигурирует в документах райлеспромсоюза вплоть до 1949 года.

Когда же образовалась леспромартель «Победа», зададут себе вопрос мишкинцы, что будет вполне закономерным, так как это название еще не

фигурировало в этом материале. Как мы уже говорили, артели «Восход», «2-ая пятилетка» и имени Дзержинского были сильными кооперативами, поэтому они имели в других населенных пунктах свои участки или филиалы. До 25 ноября 1944 года такой участок от леспромартели «Восход» находился в Мишкино. На 1 января 1944 года в нем насчитывалось 17 человек. Артель «Победа» была образована 25 ноября 1944 года. Это истинная дата его возникновения, зафиксированная в документах. Её председателем стал Дмитрий Николаевич Пономарев, а главным бухгалтером - Антонина Прохоровна Каменева. На 1 января 1945 года в артели уже работали 24 человека.

Приведем пример из отчета Д. Пономарева о работе артели за период с 1 декабря 1944 года по 1 января 1945 года.

«…План по валовой продукции был спущен 30000 рублей, по ширпотребу 15000рублей. Эти же планы являются годовыми. Выполнение по валу составило 36931 рубль или 123 процента, по ширпотребу - 18521 или 124 процента. Были проведены все мероприятия, предусмотренные соцсоревнованием между цехами и индивидуально. План-график доведен до каждого. В выходные и воскресные дни были мобилизованы все члены семей работников артели. Оживлены культмассовая работа, оформление доски

показателей, стенгазета. Одновременно с производственной деятельностью проводилось строительство цехов. Собственный транспорт работал очень напряженно по вывозке лесоматериалов для лесопиления и постройки цехов. Но прикрепленные колхозы работали плохо. Они план четвертого квартала выполнили только на 20 %. Вышестоящие организации никаких мер не предпринимают, а, наоборот, прикрепленные колхозы используют на другие государственные задания. Мало времени уделяется на местную промышленность. Должен больше внимания уделять и райлеспромсоюз.

При их помощи артель «Победа» обязуется план 1945 года выполнить на 100 процентов и выше, а в первом квартале мы должны полностью закончить строительства обозоремонтного и мебельного цехов».

Вот что явствует из годового отчета леспромартели «Победа» за 1944 год и какие рекомендации по этому поводу дает райлеспромсоюз.

«…Леспромартель расположена в деревне Мишкино в 100 киломертах от Уфы и 37-от Бирска. Сырьевая база находится в 4-6 километрах от райцентра и может обеспечить работу кооператива в течение 4-х лет. Производственный фонд состоит из бондарной мастерской, лесопилки при одной циркулярной пиле, двигатель 18 л.с. (локомобиль). Оборудование: лесопильная установка -1, фрезерно-фуговальных круглопильных станков-3 штуки.

Рекомендовано завершить строительство мастерских и кузницы, усилить лесозаготовку. Для чего приобрести 2-3 бычка-кастрата, обустроить место для бочарного производства (бочки-кадки), увязать вопрос для получения участка для подсобного хозяйства. Подготовить семена зерновых и огородных культур примерно на 15 гектаров».

О том, что в годы войны было не так просто вести производство, говорит тот факт, что артели имени Дзержинского и «Восход» допустили снижение производства на 30 и более процентов. Работа артели «Победа» в сравнении с ними выглядела более убедительной.

К 1956 году по ряду причин социального и политического характера деятельность лесопромысловых артелей стала приходить в упадок, и они реорганизовались, образовав Мишкинский райпромкомбинат. Его базой стала леспромартель «Победа» с численностью рабочих в 200 человек, его директором стал И.Казаков. Райпромкомбинат стал выполнять функции лесного направления, деревообработки, обоза, кирпичного производства, выписка извести, алебастра и других материалов.

До 1978 года райпромкомбинат подвергся многим метаморфозам и стал называться, наконец, Мишкинским лесопунктом. В 1983 году опять началась полоса реорганизаций и слияний с подобными предприятиями Бураевского и Калтасинского районов. Итогом всего этого стало то, что с 2004 года по настоящее время бывшая леспромартель «Победа» носит название Мишкинское государственное унитарное лесозатовительное предприятие Башкирского лесотопливного унитарного предприятия «Башлестоп.Его директор сейчас Радик Иванович Ибагишев. В предприятии трудятся 55 человек. Производственные мощности включают в себя столярный, мочальный, лесопильный цеха, автогараж. Основные виды деятельности, как и раньше, деревообработка: заготовка и вывозка древесины, производство лесопродукции. Выпускаемая продукция: мочальные кисти, кисти и ручники, щетки мочальные, мочало, черенки для лопат, граблей, штакетник пиломатериал, срубы для колодцев и бань, изготовление дверных и оконных блоков и т.д. Коллектив добивается неплохих результатов, на первое сентября 2005 года объем промышленной продукции составил 2240 тысяч рублей, реализовано продукции на сумму 1407 тысяч рублей. Среди лучших рабочих можно назвать механизатора Ямалдинова Владимира, Осипова Михаила, водителя Сергея Фадеева, вальщика леса Василия Исадыкова, бригадира которого в настоящее время разрабатывает делянку в районе Камеево.

Руководство предприятия многое делает и старается делать для своих тружеников. Мы имеем свою столовую для рабочих, сами выращиваем в теплице овощи – капусту, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и картофель. Этим занимаются повар Лидия Тишкова и техничка Анна Кильдыбаева. Кроме того, сами занимаемся хлебопечением.

Большое внимание уделяется чистоте и порядку на территории предприятия, его благоустройству.