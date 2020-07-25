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25 Июля 2020, 22:53

Радий Хабиров о важности ФАПов для сельчан

На своей странице ВК Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поделился мыслями о том, как необходимы фельдшерско-акушерские пункты для жителей деревень и сел.

. Много лет сельская медицина оставалась без внимания, к тому же было потеряно и имеющееся в ходе оптимизации. Учитывая все это, перед властями стоит нелегкая задача.
Из имеющихся в республике 2098 ФАПов, 60% нуждаются в ремонте. Глава региона отметил, что до 2024 года запланировано заменить все устаревшие и пришедшие в негодность ФАПы, их в Башкортостане 406. Получается, не менее 100 каждый год. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию 4 ФАПа в Татышлинском районе - в селах Старокайпаново, Старокальмиярово, Бадряшево и в деревне Маматаево. По словам Радия Фаритовича, в этом году должно быть построено 109 ФАПов.
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