Радий Хабиров о важности ФАПов для сельчан

. Много лет сельская медицина оставалась без внимания, к тому же было потеряно и имеющееся в ходе оптимизации. Учитывая все это, перед властями стоит нелегкая задача.

Из имеющихся в республике 2098 ФАПов, 60% нуждаются в ремонте. Глава региона отметил, что до 2024 года запланировано заменить все устаревшие и пришедшие в негодность ФАПы, их в Башкортостане 406. Получается, не менее 100 каждый год. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию 4 ФАПа в Татышлинском районе - в селах Старокайпаново, Старокальмиярово, Бадряшево и в деревне Маматаево. По словам Радия Фаритовича, в этом году должно быть построено 109 ФАПов.