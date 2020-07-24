В Уфе проводятся проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в городском общественном транспорте перевозчиками перед выпуском транспортных средств на линию организовано проведение влажной уборки салона и профилактической дезинфекции путем протирания ручек дверей, поручней, а также пластмассовых и металлических спинок сидений дезинфицирующими средствами. Процедура дезинфекции осуществляется дважды в день. Во всех транспортных средствах размещены объявления о необходимости обязательного использования пассажирами защитных масок.

В ходе очередного рейда проводились профилактические беседы с жителями, разъяснялась необходимость соблюдения при поездках и посещении общественных мест масочного режима и социальной дистанции. Тем пассажирам, у которых масок не оказалось, их вручили бесплатно.

Проверка показала, что большинство людей следует рекомендациям, направленным на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Некоторые горожане самоконтроль ослабили и носят маски с собой, а не на лице. На просьбу надеть средство индивидуальной защиты пассажиры реагируют сразу и относятся с пониманием.