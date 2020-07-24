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Общество
24 Июля 2020, 20:53

В Уфе проводятся проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте

В Уфе продолжаются проверки общественного транспорта по контролю за соблюдением масочного режима и санитарных норм. 24 июля представители Управления транспорта и связи Администрации ГО город Уфа и Муниципального управления электротранспорта проинспектировали наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров, кондукторов и водителей автобусов и троллейбусов.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в городском общественном транспорте перевозчиками перед выпуском транспортных средств на линию организовано проведение влажной уборки салона и профилактической дезинфекции путем протирания ручек дверей, поручней, а также пластмассовых и металлических спинок сидений дезинфицирующими средствами. Процедура дезинфекции осуществляется дважды в день. Во всех транспортных средствах размещены объявления о необходимости обязательного использования пассажирами защитных масок.
В ходе очередного рейда проводились профилактические беседы с жителями, разъяснялась необходимость соблюдения при поездках и посещении общественных мест масочного режима и социальной дистанции. Тем пассажирам, у которых масок не оказалось, их вручили бесплатно.
Проверка показала, что большинство людей следует рекомендациям, направленным на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Некоторые горожане самоконтроль ослабили и носят маски с собой, а не на лице. На просьбу надеть средство индивидуальной защиты пассажиры реагируют сразу и относятся с пониманием.
Напоминаем, что на территории Башкортостана продолжает действовать режим повышенной готовности, в рамках которого введен масочный режим и обязательное соблюдение социальной дистанции. Для лиц, умышленно нарушающих данные санитарные меры, предусмотрена административная ответственность.
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