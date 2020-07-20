Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции на 20 июля.

В Башкортостане - 6348 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
+ 41 новых подтвержденных.
На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 226 человек.
Из них тяжелых - 33, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 8 человек.
На амбулаторном лечении находится 1467 человек с легкой формой заболевания.
За прошедшие сутки с выздоровлением было выписано – 4 человека.
Всего выписано - 4634 человека.
Новых случаев смерти от COVID19 не зарегистрировано.
Общее количество случаев составляет – 21 человек.
На сегодняшний день итого проведено 500037 исследований, обследовано 479125 человек.
За последние сутки в Республике проведено 4442 исследования, обследовано 4304 человека.