Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции на 20 июля.

В Башкортостане - 6348 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

+ 41 новых подтвержденных.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 226 человек.

Из них тяжелых - 33, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 8 человек.

На амбулаторном лечении находится 1467 человек с легкой формой заболевания.

За прошедшие сутки с выздоровлением было выписано – 4 человека.

Всего выписано - 4634 человека.

Новых случаев смерти от COVID19 не зарегистрировано.

Общее количество случаев составляет – 21 человек.

На сегодняшний день итого проведено 500037 исследований, обследовано 479125 человек.