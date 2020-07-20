Путин согласился перенести «Бессмертный полк» на 2021 год.

«Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год», — сказал Путин (цитата по ТАСС), прибывший в Керчь, где в понедельник на судостроительном заводе «Залив» проходит церемония закладки новых кораблей. Во время общения с рабочими завода Путин пообещал, что в 2021 году «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

В середине июля стало известно, что организаторы акции «Бессмертный полк» отказались от ее проведения 26 июля, как было намечено ранее. Тогда же народный артист СССР и сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой предложил подумать о переносе мероприятия на 9 мая 2021 года.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая, но в этом году из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 ее отложили на неопределенный срок. Ранее Путин предлагал провести шествие 26 июля, когда в России отмечается День ВМФ, вместе с морским парадом.

Однако 16 июля на заседании организаторов проекта было принято решение отказаться от шествия 26 июля, так как из-за эпидемии коронавируса участникам пришлось бы использовать маски и перчатки, а также сохранять социальную дистанцию. «Это противоречит духу «Бессмертного полка», так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — заявила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева.