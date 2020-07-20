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Общество
20 Июля 2020, 18:22

Комментарий председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова

На прошедшей неделе, по оперативным данным, на водных объектах республики погибли 35 человек, из них двое – дети. Ведутся поиски 4-х человек.

В рамках борьбы с ростом несчастных случаев на воде совместно муниципалитетами, Госкомитетом по ЧС, Главным управлением МЧС России, органами внутренних дел проведено 3 230 профилактических рейдов и патрулирований на водных объектах.
Задействовано на эти мероприятия более 15 тысяч человек, в том числе почти 3,5 тысячи волонтеров.
Проводившаяся в течение недели межведомственная работа обеспечила спасение 68 отдыхающих на воде.
В целях наращивания профилактики несчастных случаев на воде:
14 июля на базе Главного управления МЧС России создан межведомственный оперативный штаб;15 июля в Уфимском медиа-центре «Россия» под руководством заместителя Премьера-министра Ирека Сагитова организована пресс-конференция; 17 июля проведено экстреннее заседание Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям с главами администраций. Кроме того, на прошедшей неделе дополнительно аттестованы и открыты 4 пляжа.
В Приволжском федеральном округе Республика Башкортостан занимает первое место по открытию специально оборудованных пляжей, на втором месте – Саратовская область. Третье место с 25-ю пляжами у Республик Марий Эл и Татарстан.
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