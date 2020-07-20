Комментарий председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарита Гумерова

В рамках борьбы с ростом несчастных случаев на воде совместно муниципалитетами, Госкомитетом по ЧС, Главным управлением МЧС России, органами внутренних дел проведено 3 230 профилактических рейдов и патрулирований на водных объектах.

Задействовано на эти мероприятия более 15 тысяч человек, в том числе почти 3,5 тысячи волонтеров.

Проводившаяся в течение недели межведомственная работа обеспечила спасение 68 отдыхающих на воде.

В целях наращивания профилактики несчастных случаев на воде:

14 июля на базе Главного управления МЧС России создан межведомственный оперативный штаб;15 июля в Уфимском медиа-центре «Россия» под руководством заместителя Премьера-министра Ирека Сагитова организована пресс-конференция; 17 июля проведено экстреннее заседание Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям с главами администраций. Кроме того, на прошедшей неделе дополнительно аттестованы и открыты 4 пляжа.