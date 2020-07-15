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Общество
15 Июля 2020, 13:31

Еще есть к чему стремиться

Глава РБ Радий Хабиров на своей странице ВК поделился информацией о том, что в Аургазинский район прибыли 150 голов племенных коров черно-пестрой молочной породы.

Постоянное пополнение поголовья скота дает хорошие результаты - с начала текущего года производство молока возросло до 400 тонн (плюс 21 тонна к прошлогоднему показателю). 10 лучших молочных хозяйств Чекмагушевского, Ермекеевского, Стерлитамакского, Мелеузовского, Калтасинского, Аургазинского, Учалинского и Туймазинского районов производят пятую часть всего объема. Радий Фаритович также подчеркнул, что стремится к тому, что башкирское молоко было признано высшим по качеству в любом регионе страны.
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