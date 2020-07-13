Сегодня в национальном парке «Башкирия» презентовали экомаршрут и новые инфраструктурные объекты.

Мероприятие состоялось в рамках акции Минприроды России «Маршрут построен». В нем приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, Посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

«Башкирия» - один из восьми российских нацпарков, которые в 2019г. первыми получили средства на развитие инфраструктуры в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». На 12,5 млн рублей, выделенных из бюджета, в парке планируют установить на водных маршрутах, экотропах, в кемпингах беседки, туалеты с сантехникой и гидроизоляцией, оборудовать более 30 км. туристических маршрутов, включая водопад Куперля и пещерный комплекс Кутук-Сумганского урочища.