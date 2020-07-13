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Общество
13 Июля 2020, 21:16

Сегодня в национальном парке «Башкирия» презентовали экомаршрут и новые инфраструктурные объекты.

13 июля в нацпарке «Башкирия» прошла презентация экомаршрута «Многоликая Куперля» и новых объектов в экокемпинге «45 квартал» и на экотропе «Бейек-тау».

Инфраструктура возводится в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».
Мероприятие состоялось в рамках акции Минприроды России «Маршрут построен». В нем приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, Посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.
Информация о нацпроекте:
«Башкирия» - один из восьми российских нацпарков, которые в 2019г. первыми получили средства на развитие инфраструктуры в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». На 12,5 млн рублей, выделенных из бюджета, в парке планируют установить на водных маршрутах, экотропах, в кемпингах беседки, туалеты с сантехникой и гидроизоляцией, оборудовать более 30 км. туристических маршрутов, включая водопад Куперля и пещерный комплекс Кутук-Сумганского урочища.
На вопросы журналистов ответили: ПАНОВА Елена Васильевна, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ и КУЗНЕЦОВ Владимир Михайлович, директор ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» - директор ФГБУ «Национальный парк «Башкирия».
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