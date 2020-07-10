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10 Июля 2020, 13:13

Ветеранам - бесплатные телефоны

В Мишкинском районе прошла федеральная акция «Телефоны - фронтовикам».

В честь 75–летия Победы в Великой Отечественной войне, с 22 по 27 июня в Мишкинском районе прошла федеральная акция «Телефоны - фронтовикам».
В рамках данной акции, для тех, кто отвоевал мирное небо, крупные мобильные операторы сотовой связи поддержали инициативу ВОД «Волонтеры Победы» и Президиума Генсовета ВПП «Единая Россия» о выдаче бесплатных мобильных телефонов участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с бесплатной пожизненной связью. Это необходимо для того, чтобы участник и инвалид Великой Отечественной войны в любой момент времени имел возможность связаться с необходимыми службами.
Волонтеры Победы, активисты-молодогвардейцы совместно с исполнительным комитетом партии «Единая России» в течение этих дней посещали ветеранов, чтобы вручить #телефонфронтовику и сертификат на бесплатную сотовую связь. В телефоне настроена быстрая система набора экстренных служб, имеется крупная клавиатура – это поможет фронтовику оперативно решать проблемы вызова врача или представителя другой службы. При посещении волонтеры дают пояснения о получении сим-карты по тарифному плану «Ветеран» в салонах сотовой связи.
В Мишкинском районе осталось всего 6 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Уходят фронтовики, солдаты Великой Отечественной. С годами их становиться меньше и меньше. Время неумолимо мчится вперёд. Но оно не властно над Подвигом солдата. Сколько бы лет не прошло, эта война не уйдет из нашей памяти. И в сердцах новых поколений будет вечно жить благодарность живым и мертвым, тем, кто спас мир от фашизма и отстоял право людей быть свободными.
О. Биктубаева
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