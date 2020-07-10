Ильдар Бикбулатов из деревни Янагушево Мишкинского района достойно отслужил в армии

Для крепкого парня год службы прошел незаметно, он многому научился, познал армейскую жизнь. А вот командование части его старания и успехи заметили, и недавно супруги Бикбулатовы получили письмо, в котором успехи их сына были отмечены командиром Ильдара:

Уважаемые Венир Нуруллинович и Рима Шамилевна!

Командование войсковой части 13204 выражает вам искреннюю благодарность за воспитание вашего сына Бикбулатова Ильдара Венировича. За время прохождения службы Ильдар зарекомендовал себя с положительной стороны, добросовестно исполняет свои служебные обязанности, является примером для своих сослуживцев, пользуется авторитетом у командования части и подразделения, а также уважением со стороны товарищей.

Своей добросовестной службой ваш сын продолжает славные традиции, заложенные несколькими поколениями военнослужащих части, поддерживает и повышает боевую готовность своего подразделения, воинской части и тем самым укрепляет обороноспособность своей Родины.

За успехи в боевой подготовке, личную примерность и высокую воинскую дисциплину Ильдар неоднократно отмечался командованием частии подразделения в лучшую сторону.

Вы можете гордиться своим сыном. Он не уронил честь вашей семьи и своей службой заслужил самых добрых слов в свой адрес и в адрес родителей. Выражаем вам искреннюю признательность за воспитание сына, настоящего гражданина и защитника Отечества.

Отслужив в армии, Ильдар вернулся домой. Планы у парня самые простые, но очень важные для себя и родителей:

- Образование уже есть, говорит он, - вот помогу родителям в горячую пору, а затем устроюсь на работу, возможно - на прежнюю.