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10 Июля 2020, 13:50

Ильдар Бикбулатов из деревни Янагушево Мишкинского района достойно отслужил в армии

19 июня 2019 года из деревни Янагушево в армию призвали Ильдара Бикбулатова К тому времени молодой парень успел закончить биологический факультет и магистратуру географического факультета БГУ, одновременно работал организации "Уралсвязьмонтаж». Ильдар пошел служить с желанием быть готовым защищать свою Родину. Служил радиотелеграфистом радиовзвода радиороты батальона связи войсковой части 13204 в Изобильненском районе, с. Московское.

Для крепкого парня год службы прошел незаметно, он многому научился, познал армейскую жизнь. А вот командование части его старания и успехи заметили, и недавно супруги Бикбулатовы получили письмо, в котором успехи их сына были отмечены командиром Ильдара:
Уважаемые Венир Нуруллинович и Рима Шамилевна!
Командование войсковой части 13204 выражает вам искреннюю благодарность за воспитание вашего сына Бикбулатова Ильдара Венировича. За время прохождения службы Ильдар зарекомендовал себя с положительной стороны, добросовестно исполняет свои служебные обязанности, является примером для своих сослуживцев, пользуется авторитетом у командования части и подразделения, а также уважением со стороны товарищей.
Своей добросовестной службой ваш сын продолжает славные традиции, заложенные несколькими поколениями военнослужащих части, поддерживает и повышает боевую готовность своего подразделения, воинской части и тем самым укрепляет обороноспособность своей Родины.
За успехи в боевой подготовке, личную примерность и высокую воинскую дисциплину Ильдар неоднократно отмечался командованием частии подразделения в лучшую сторону.
Вы можете гордиться своим сыном. Он не уронил честь вашей семьи и своей службой заслужил самых добрых слов в свой адрес и в адрес родителей. Выражаем вам искреннюю признательность за воспитание сына, настоящего гражданина и защитника Отечества.
Отслужив в армии, Ильдар вернулся домой. Планы у парня самые простые, но очень важные для себя и родителей:
- Образование уже есть, говорит он, - вот помогу родителям в горячую пору, а затем устроюсь на работу, возможно - на прежнюю.
Пусть у него все мечты претворятся в жизнь на радость себе и родителям.
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