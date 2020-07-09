Радий Хабиров подписал указ о новых единовременных выплатах в Башкирии

Сообщается, что ранее выплата была положена только отдельным категориям учреждений социального обслуживания. Изменения предполагают, что выплата будет перечислена тем, кто работал в течение 14 дней в государственных социальных организациях, которые были на изоляции.
Единовременную выплату установили работникам стационарного отделения ООО «Центр социального обслуживания населения «Семья», расположенного в деревне Ирсаево Мишкинского района, в стационарном отделении Центра социального обслуживания населения «Доверие-К», находящемся в селе Шарипово Кушнаренковского района, а также в ГКУ здравоохранения «Республиканский дом ребенка».