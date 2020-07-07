Радий Хабиров провёл выездной «Промышленный час» на площадке АО «Башнефтегеофизика» в Бураевском районе

Перед началом совещания руководитель республики ознакомится с деятельностью АО «Башнефтегеофизика» – одной из ведущих российских компаний нефтегазодобывающей отрасли.

Главе региона продемонстрировали сейсмическую станцию «Батыр», предназначенную для поиска месторождений нефти и газа. Она имеет несколько вариантов исполнения шасси, включая гусеничный. Исследование скважин проводится на цифровых каротажных станциях, которые производятся в Уфе на дочернем предприятии компании – «Сервис-Мастер».

Радий Хабиров осмотрел парк техники, высоко оценив уровень оснащения персонала сейсморазведочной партии. Специалисты, работающие вахтовым методом, имеют комфортные условия труда и отдыха. Продуктами питания их обеспечивает ещё одно дочернее сельхозпредприятие – ООО «Маяк», расположенное в Миякинском районе. Ассортимент мясной и молочной продукции также представили на площадке сейсморазведочной партии.

Руководитель региона вручил коллективу полевой партии ключи от новой каротажной станции, отметив хорошую организацию работы компании.

– У предприятия очень интересная техника, отлаженные процессы, впечатляющие показатели по инвестициям и выручке, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы живём в нефтяной республике, поэтому отрадно, что у нас развиваются такие уникальные отраслевые производства, как «Башнефтегеофизика».

Работники передали Главе Башкортостана архивную каротажную диаграмму 1934 года с характеристиками одной из первых нефтяных скважин республики № 738 вблизи Ишимбая.

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На «Промышленном часе» первый заместитель гендиректора АО «Башнефтегеофизика» Руслан Кальметьев рассказал о перспективах развития компании.

В 2019 году геофизические партии начали оснащать новыми телеметрическими системами для наклонно-направленного и горизонтального бурения, а также оборудованием для сейсморазведки на территории республики. Эти проекты рассматривали в феврале 2020 года на заседании «Инвестчаса». Укрепление материальной базы позволит повысить нефтеотдачу месторождений и в целом эффективность работы компании.

Для обеспечения льготного кредитования проектов участники совещания приняли решение о докапитализации Фонда развития промышленности РБ. Кроме того, предприятию окажут содействие в получении федеральной субсидии на проведение НИОКР.

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Коммерческий директор ООО «НКМЗ» Андрей Голдобин поднял вопрос взаимодействия с крупными компаниями нефетгазового сектора. Основанное в 2002 году на базе Нефтекамского завода бурового инструмента, предприятие занимается разработкой и производством скважинной оснастки, а также изготовлением, обслуживанием и ремонтом якорно-пакерного оборудования.

В целях снижения операционных затрат на эксплуатацию парка высоконапорных насосов поддержания пластового давления ПАО АНК «Башнефть» завод предложил обновить это оборудование.

– Насосы нашего производства прошли необходимые испытания, подтвердив свою эффективность, – отметил Андрей Голдобин.

Глава республики поручил Правительству РБ проработать вопрос взаимодействия «НКМЗ» и «Башнефти».

– Мы хотим, чтобы небольшие предприятия могли участвовать в крупных проектах топливно-энергетического комплекса, – сказал Радий Хабиров. – Если у нас в республике выпускается качественная, конкурентоспособная продукция, мы обязательно будем содействовать её продвижению на рынке. Одна из системных задач нашей работы – соединять производителей и потребителей.

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Управляющий белебеевского завода «Автокомплект» Андрей Неверов представил проект по развитию производства деталей подвески и рулевого управления для легковых автомобилей и автобусов. Они поставляются на российские автозаводы, а также экспортируются в страны СНГ.

В период коронавирусной инфекции объём заказов со стороны потребителей продукции существенно снизился. Реализация проекта в перспективе позволит увеличить объём выручки. Уже в этом году завод получит 13 новых станков с программным управлением.