Наше село – это наш общий дом

2020 год объявлен в республике Годом эстетики населённых пунктов. Это еще один повод для того, чтобы мы облагораживали наш общий дом — наше село. Администрация района и администрация СП Мишкинский сельсовет бросили клич в социальных сетях, приглашая жителей села Мишкино принять участие в субботнике, навести чистоту и порядок. К сожалению, молодежь, молодые родители проигнорировали этот призыв. Но чистоту и красоту в парке «Мать и дитя» все же навели. Все это было сделано работниками администрации сельского поселения Мишкинский сельсовет и сотрудниками администрации района. Подготовили клумбы. Рассаду цветов принесли с собой участники субботника, а также цветущие петунии самых различных расцветок были закуплены администрацией сельского поселения Мишкинский сельсовет.

Еще один неприятный момент нельзя оставить без внимания. Мусор, который лежит даже в детской песочнице оставляют явно не дети и не бабушки и дедушки. Это дело рук нашей молодежи. Конечно, те, кто поступают таким образом, могут сказать, что нет урн, и это — правда, но ни один человек уважающий себя и окружающих не будет оставлять после себя свалку.

Мусор убран, цветы посажены. Так давайте, поддерживать эту чистоту и красоту общими силами, уважать чужой труд! Насколько комфортно нам живется в нашем родном селе, зависит от нас.