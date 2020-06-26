Эльвира Аиткулова: «В Конституции 2020 года отражены многие запросы общества»

Аиткулова отметила, что, несмотря на то, что сегодня рабочий день, люди принимают довольно активное участие в голосовании. Естественно, что избирательные комиссии полностью соблюдают все меры безопасности: присутствуют перчатки, маски, антисептики и отдельные ручки.

По мнению заместителя руководителя Госсобрания Башкортостана, люди могут показать свое отношение к Основному закону страны, где отражен целый ряд запросов людей: поддержка семьи, детей, материнства, забота о стариках и так далее.