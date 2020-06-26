+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
26 Июня 2020, 20:47

Эльвира Аиткулова: «В Конституции 2020 года отражены многие запросы общества»

Эльвира Аиткулова, занимающая должность заместителя руководителя Госсобрания Башкортостана отдала свой голос по поправкам в Конституцию РФ.

Аиткулова отметила, что, несмотря на то, что сегодня рабочий день, люди принимают довольно активное участие в голосовании. Естественно, что избирательные комиссии полностью соблюдают все меры безопасности: присутствуют перчатки, маски, антисептики и отдельные ручки.
По мнению заместителя руководителя Госсобрания Башкортостана, люди могут показать свое отношение к Основному закону страны, где отражен целый ряд запросов людей: поддержка семьи, детей, материнства, забота о стариках и так далее.
Аиткулова призвала всех прийти на избирательные участки и выразить свое мнение по поправкам в Основной закон страны.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru