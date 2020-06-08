В их сердцах нет места равнодушию

О работе штаба мы побеседовали с главным специалистом по делам молодежи администрации муниципального района Мишкинский район Ольгой Биктубаевой.

- Волонтерское движение — дело благородное. Ольга Петровна, сколько человек в нашем районе влились в него и готовы безвозмездно помогать нуждающимся?

- На сегодняшний день в штабе насчитывается 75 волонтеров, все они прошли обучение и имеют соответствующий сертификат. Из этого числа 19 волонтеров входят в основной штаб, 56 — находятся в резерве.

- Расскажите о работе вашего штаба.

- Наши волонтеры активно участвовали и участвуют во многих акциях. В период режима самоизоляции во избежание распространения коронавирусной инфекции пожилым было рекомендовано оставаться дома и не ходить даже в магазины и аптеки. Поэтому акция «Продуктовая помощь» пришла на помощь гражданам 65+. Акция «Продукты Башкортостана» помогала малоимущим семьям. Волонтерский штаб Мишкинского района по оказанию помощи одиноко проживающим гражданам (старше 65 лет), лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществляет доставку продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости.

В конце апреля к нам приезжал «Автобус добра». Сейчас он будет приезжать ежемесячно.

- Нынче наша страна празднует 75-летие Великой Победы и, к сожалению, 9 мая — День Победы пришелся на период самоизоляции. Думаю, вы не остались в стороне. Что было сделано волонтерами к этому великому празднику?

- Да, безусловно. Наши волонтеры приняли участие в акции «Вам, родные!» адресованной ветеранам Великой Отечественной войне, им же написали письма Победы. Кроме того, раздавали георгиевские ленты ко Дню Победы.

- Чем занимается волонтерский штаб сегодня?

- Когда не хватало масок, волонтеры шили их для жителей района. Сейчас маски мы уже просто раздаем.

В Башкирии отменен режим самоизоляции. Однако для пенсионеров действует комендантский час с 18.00 до 6.00. Для школьников запрет на перемещение вводится с 18.00 до 14.00.

Несмотря на отмену режима самоизоляции, волонтерский штаб продолжает свою работу, и оказывает помощь людям преклонного возраста по доставке продуктов питания и лекарственных препаратов.

За весь период поступило 37 индивидуальных заявок — это и разного рода консультации, и заявки на доставку продуктов и лекарств.

По вопросам доставки продуктов и лекарственных средств можно обратиться по телефонам: 8 (347 49) 2-19-92, 2-21-88 с 9.00.до 17.00